Ximo Navarro y Altimira como cimientos conocidos para el Deportivo

Altimira y Ximo Navarro en el Compostela - Deportivo del pasado sábado en San Lázaro Patricia G. Fraga

Los primeros amistosos del Deportivo estrenaron una serie de encuentros de preparación que todavía tiene muchas incógnitas por despejar. Antonio Hidalgo ha querido repartir juego entre sus futbolistas, especialmente los nuevos, y de momento cualquier bolo de verano sirve para sacar pocas conclusiones. Aunque sí es cierto que se dejan intuir algunas líneas maestras de lo que el técnico quiere para el regreso a Primera División. Y una de ellas es una fórmula para la banda derecha que terminó siendo clave para conseguir el ascenso en Segunda: Ximo Navarro más Adrián Altimira.

Sería difícil explicar los últimos dos meses de competición del equipo blanquiazul en la categoría de plata sin la alquimia de Hidalgo para resolver la crisis del ataque con las lesiones de Yeremay y sobre todo Mella, que cayó el 8 de marzo y se despidió de la temporada. El técnico tuvo que reinventarse para buscar soluciones en los costados sin perder profundidad y encontró en Altimira un extremo valioso. O mejor dicho, en la pareja que el catalán hacía con Ximo.

La versatilidad del que probablemente fuera el mejor fichaje de invierno en años y la recuperación total del lateral balear terminaron convirtiendo el carril diestro del Deportivo en una autopista de doble sentido que se mostraba inexpugnable en defensa y letal en ataque. El entendimiento de ambos para repartirse los espacios y las alturas permitió que todo fluyera mejor en el equipo deportivista, que comenzó a volcar su juego hacia ese costado para generar peligro de forma constante.

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Once encuentros formaron juntos en el equipo titular desde que Hidalgo apostó por esa fórmula ante el Ceuta. Siete victorias y cuatro empates fue el balance para el conjunto herculino, con rendimiento colectivo y brillo individual para ambas piezas del puzle. Ximo más como puntal defensivo en esa posición híbrida entre tercer central y lateral, y Altimira haciendo de carrilero o extremo según el encuentro lo requería, aportando además goles y asistencias.

San Lázaro y el Tartiere

De esta forma y en búsqueda de certezas, el preparador deportivista apostó tanto en San Lázaro como en el Tartiere por agarrarse a escenarios que sabe que van a funcionar. Muchos fichajes han sido titulares, también sus dos piezas de la banda derecha. Altimira y Ximo volvieron a repartirse las funciones pegados a la cal. Alti siguió actuando prácticamente como un extremo hasta que unas molestias todavía por determinar le obligaron a pedir el cambio.

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Esta pareja demostró estar suficientemente capacitada como para ser diferencial en la segunda categoría. Está por ver si ambos pueden elevar su nivel hasta repetir éxito en Primera División, donde la exigencia será mayor en defensa, pero también en la parcela ofensiva. Será además una reválida para dos futbolistas que tienen su particular espina clavada en la máxima categoría. Ximo, para quitarse el mal sabor de boca de su última experiencia, cuando sufrió una importante lesión de rodilla. Alti para consolidarse de una vez por todas después de varios intentos fallidos.