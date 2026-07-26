Últimas horas para renovar el abono del Deportivo

Colas en el estadio de Riazor el pasado viernes Germán Barreiros

Este domingo 26 de julio finaliza el plazo para renovar el abono del Deportivo de cara a la temporada 2026-27. Después de varias semanas de campaña, el club coruñés encara las últimas horas sin haber actualizado el número de socios que ya aseguraron su asiento en Riazor, más allá de la cifra facilitada hace casi diez días, cuando comunicó que 11.728 deportivistas habían completado el trámite.

Los más de 29.000 abonados blanquiazules tienen hasta el último día de este fin de semana para conservar su localidad. A partir del miércoles 29 de julio comenzará un nuevo periodo para solicitar cambios de localidad y modalidad. Este proceso estará reservado exclusivamente para los socios de la pasada temporada y se desarrollará, mediante cita previa, hasta el 13 de agosto, y sin cita previa del 17 al 21 de ese mismo mes. Si una vez concluido ese plazo siguen existiendo asientos libres, el Deportivo abrirá el 24 de agosto el turno destinado a nuevas altas.

Colas en Riazor

Esta campaña ha estado marcada desde su inicio por el conflicto entre el club y una gran parte de su masa social. Apenas un día antes del lanzamiento oficial, el club envió un correo electrónico a los abonados de Marathón Inferior informándoles de las nuevas normas específicas que debían aceptar y firmar para continuar ocupando esa zona del estadio. La decisión provocó un profundo malestar tanto entre los aficionados de ese sector como en buena parte del resto del deportivismo que, impulsados por Riazor Blues, la Federación de Peñas y Old Faces, promovieron una campaña para pedir que aplazaran la renovación de sus carnés hasta que la entidad herculina rectificara las nuevas condiciones impuestas.

Entre las medidas más destacadas figuraba la obligación de realizar el procedimiento de manera presencial. Días después, el Deportivo informó de que permitía completar el proceso de forma telemática, aunque mantuvo la exigencia de acudir posteriormente a la Oficina de Atención al Deportivismo (OAD) para activar el carnet y poder acceder al estadio durante la temporada. Tras esto, los colectivos solicitaron a los aficionados que procedieran finalmente con la renovación, aunque animándolos a pedir una hoja de reclamaciones cuando acudieran a las oficinas situadas en el feudo herculino, lo que llevó a que durante toda la semana se generaran grandes colas en torno al estadio coruñés. Además, anunciaron el cese indefinido de toda la animación organizada en Riazor, una decisión que mantiene abierto el conflicto entre ambas partes a escasas semanas del comienzo del campeonato.

Colas en el estadio de Riazor el pasado viernes Germán Barreiros

Las protestas contra las nuevas medidas impuestas a los socios de Marathón Inferior toman la calle Más información

Además, a esta polémica se sumó también el descontento general por el importante incremento del precio de los carnés tras el ascenso del equipo a Primera División, situado entre un 34 y un 68 % respecto a la pasada campaña. Tribuna Superior vuelve a ser la zona más cara del estadio, con un precio de 880 euros, mientras que Pabellón Inferior se mantiene como la opción más económica, con un coste de 320 euros. El abono incluye todos los encuentros de LaLiga en Riazor, el Trofeo Teresa Herrera y los partidos de Copa del Rey, excepto los correspondientes a cuartos de final y semifinales.

Los otros recién ascendidos

Esta subida de precios sitúa a la entidad herculina por encima de los otros dos equipos que lograron el ascenso a la máxima categoría. En el caso del Málaga, los carnés oscilan entre menos de 200 euros y algo más de 600, y el club andaluz ya informó de que más de 20.000 aficionados habían llevado a cabo la renovación.

Por otro lado, el Racing de Santander fijó los precios entre los 315 y los 665 euros y estableció un límite de 18.500 socios para la nueva temporada. Una vez concluida la primera fase de su campaña, la entidad cántabra comunicó que el 99% había mantenido su carnet, superando los 17.700 racinguistas que tendrán su sitio asegurado el próximo curso en El Sardinero.

Mientras tanto, el Deportivo afronta las últimas horas del plazo sin ofrecer nuevos datos y con la incógnita de cuál será finalmente la respuesta de la hinchada blanquiazul en una de las campañas de abonados más delicadas de los últimos años.