Nueve ausencias que hablan, un inédito y un estreno en el Oviedo-Deportivo

Quique Teijo pasa el esférico en los últimos minutos del amistoso entre Oviedo y Deportivo Fernando Fernández

Fueron 21 los jugadores del Deportivo que tuvieron minutos en Oviedo, en un partido para ir cogiendo rodaje. Pero quizá las grandes conclusiones que dejó el choque del Tartiere estuvieron en los ausentes en el encuentro. Porque Antonio Hidalgo afrontó el segundo test de pretemporada sin nueve de los futbolistas que habitualmente entrenan en Abegondo. En algunos casos, por lesión. Y en otros, por decisión técnica.

En este último grupo estaba ya desde el primer amistoso Charlie Patiño. El centrocampista inglés se quedó fuera de la lista del entrenador deportivista para el encuentro ante el Compostela, que siguió desde la grada cerca de Pierre-Emerick Aubameyang, con el que ya había coincidido años atrás en el Arsenal. Y en el segundo duelo del verano, su situación no cambió. Patiño no viajó a Oviedo y su futuro, evidentemente, está lejos de A Coruña. Falta por ver el equipo en el que prueba suerte y si lo hace en forma de cesión o de traspaso. Pero Charlie no debutará en Primera División española con la camiseta blanquiazul. Al menos de momento.

Salida próxima

Tampoco lo hará José Ángel Jurado, a quien Antonio Hidalgo descartó de cara al amistoso en el Tartiere después de jugar el cuarto de hora final en el Vero Boquete de San Lázaro. Su contrato con el Dépor no finaliza, pero a sus 34 años, el club busca una resolución definitiva. El andaluz tampoco entra en los planes y no pasó el trámite de viajar a la capital de Asturias para nada, del mismo modo que no lo hizo un Eric Puerto que se encuentra en la misma situación que los dos centrocampistas.

El cancerbero sí se vistió de corto en Santiago, donde Román y Ferllo se repartieron la portería antes de dejarle el sitio a Germán Parreño, que tuvo pleno de minutos ante el Oviedo. Con tres metas que necesitan rodarse, no hay concesiones para un cuarto que no será tal una vez arranque la temporada, al igual que sucede con un Mohamed Bouldini que tiene el cartel de transferible.

Mientras, Bright Ede que fue la gran sorpresa de la convocatoria por su ausencia. Recién fichado, su baja responde a molestias en el aductor, aunque el club no lo incluyó dentro de los futbolistas que no entraron con el resto del grupo durante esta tercera semana de pretemporada.

De este modo, el polaco se unió a una lista en la que siguen figurando Miguel Loureiro, Yeremay Hernández y David Mella, todavía lesionados. Sus ausencias siguen hablando por sí solas: todavía no están para empezar a competir. También está en la enfermería el fabrilista Noé Carrillo, aunque en su caso por una sobrecarga que le impidió trabajar con el primer equipo -como viene haciendo desde que arrancó la pretemporada- y aconsejó que no jugase en el Tartiere.

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Precisamente, esas bajas apuntaban a ser una oportunidad para Adrián Guerrero, pero el canterano no termina de agarrarse y aprovechar la situación. En Compostela apenas disputó media hora y ayer, en el Carlos Tartiere, fue el único jugador de campo que no participó. En su lugar lo hizo un Quique Teijo que, con solo un entrenamiento a las órdenes de Hidalgo, se estrenó con el primer equipo —aunque sea en un amistoso— jugando el último cuarto de hora.

Gijselhart al habla

Quien también participó fue Teun Gijselhart, que después de ser titular en el estreno y anotar el primer gol de la pretemporada, disputó media hora ante el Oviedo. “El pasado año era un equipo de Primera. Hemos visto agresividad y ha servido para coger ritmo. Poco a poco”, apuntó sobre el partido.

Preguntado por Aubameyang, explicó que “es un ejemplo para todos". “Está en forma y es muy rápido. Estamos muy felices con él. Ha hecho años muy top y es increíble jugar con él”, sentenció.