Cinco apuntes del Oviedo-Deportivo: Hidalgo lo tiene claro

Amatucci en el Oviedo-Deportivo del sábado en el Tartiere FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo firmó ante el Oviedo su segundo examen de pretemporada, dejando por momentos buenas sensaciones y evidenciando en otros, como no puede ser de otra manera a estas alturas de verano, que al proyecto todavía le falta bastante cocción para llegar a su punto óptimo. Cocción y también ingredientes, con necesidades más que evidentes en varias posiciones clave que Fernando Soriano debe acometer en lo que queda de mercado.

El equipo blanquiazul reaccionó bien en el Carlos Tartiere a una especie de emboscada que el conjunto asturiano le tendió, proponiéndole un encuentro que de amistoso solo tuvo el nombre y en el que en varios momentos se rozó la tangana ante una agresividad de la que rehuyeron los jugadores deportivistas. Bien harían en acostumbrarse a este tipo de escenarios más que habituales en una Primera División en la que, además de sobrar el talento, también hay suficientes equipos que competir con otras armas diferentes.

Fue el encuentro del estreno de Pierre-Emerick Aubameyang, fue también un partido más en el que el técnico no pudo contar con Loureiro, Yeremay y Mella, a los que espera como agua de mayo. Estos son los cinco apuntes que dejó el choque frente al Oviedo.

1-Hidalgo quiere pocas pruebas

La subida del nivel del rival era más que evidente. Pasar del Compos de Segunda RFEF al Oviedo de Segunda División dejaba claro que la pretemporada se empinaba para el Dépor. Pero quizá pocos pensaban que Hidalgo pasaría de probar el agua mojándose los dedos de los pies, para acto seguido tirarse directamente a la zona más profunda de la piscina. El técnico deportivista asume que no tiene tiempo que perder y desde el segundo test de preparación ya ha cambiado el reparto de minutos. Fueron 45 y 45 en Santiago, pero frente al conjunto carbayón los titulares ya disfrutaron de una hora de partido antes del gran carrusel de cambios para que la segunda unidad disfrutara de los últimos 30.

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Y a falta de que lleguen los últimos refuerzos, el preparador blanquiazul también parece tener ya definido bien ese grupo que lleva ventaja para salir de inicio cuando el árbitro pite el inicio del encuentro frente al Elche el próximo 17 de agosto. La banda derecha para Ximo y Altimira, el puesto de mando en la defensa para Noubi y las llaves del equipo para Mario Soriano. Tampoco se guardó nada con Aubameyang, al que quiere integrar lo más rápido posible en el equipo y se estrenó jugando lo mismo que el resto de titulares.

Por supuesto, los mensajes del míster van tanto para lo bueno como para lo malo. Charlie Patiño se quedó sin minutos por segundo encuentro consecutivo y en esta ocasión estuvo acompañado como descarte por José Ángel. Será complicado que cualquiera de los dos, como Bouldini, forme parte de la plantilla cuando cierre el mercado en septiembre. También debe haber recibido alto y claro el recado Adrián Guerrero, que después de jugar ante el Compos vio todo el encuentro desde el banquillo mientras Quique Teijo lo adelantaba cuando el Dépor necesitaba soluciones en la banda derecha.

2-Estructura definida

Lo había dejado intuir frente al Compos, pero había que confirmarlo con una muestra más amplia. Y contra el Oviedo quedó claro que, al menos de primeras, el Deportivo presentará una estructura muy similar a la que lo convirtió en una máquina de ganar partidos en el último tramo de competición la temporada pasada. Ese 3-4-3 líquido en función de cuánto de central sea Ximo Navarro. En el Tartiere estuvo muy definida la línea de tres centrales formada por él, Noubi y un muy buen Dani Barcia, proyectando a Altimira y Quagliata muy altos para aportar amplitud y profundidad. El dibujo cambia sin la pelota, con un 4-4-2 más clásico que permite protegerse ocupando mejor los espacios.

Aubameyang Fernando Fernández

La variante que está probando el técnico está en la diferencia entre alinear a tres atacantes o a tres centrocampistas. En Oviedo invirtió el orden de las pruebas que había puesto en marcha en Santiago. Bil Nsongo, Aubameyang y Jensen partieron como jugadores más adelantados, con el gabonés y el danés disfrutando de libertad para moverse por todo el frente ofensivo. Tras los cambios, Villares y Riki volvieron a tomar el mando, con Gijselhart acompañándolos y asumiendo la responsabilidad de descolgarse para llegar al ataque.

3-Amatucci para Mario

Quizá había sido el fichaje que menos había brillado frente al Compos, pero Amatucci lo compensó con creces en el Tartiere. El italiano es ahora mismo la gran apuesta de Antonio Hidalgo para encontrar el mejor socio posible para Mario Soriano. Y en su primer examen importante, demostró que puede responder en ese papel.

Desde el primer minuto asumió galones con la pelota y no paró de ofrecerse para distribuir con criterio hasta encontrar la mejor posición para entregársela al madrileño. Mostró rango de pase para encontrar tanto a los compañeros cercanos como para desplazamientos en largo, además de decisión para ir al choque en los duelos del centro del campo. Sigue estando ahí, en todo caso, la gran duda con él. En si ese físico dinámico y consistente, pero menudo, será suficiente para soportar los embates de la máxima categoría.

4-El balón es para tenerlo

No oculta su intención Hidalgo desde el momento de la alineación. La competición marcará el camino a seguir, pero el Dépor llega a Primera dispuesto a tener la pelota y saber qué hacer con ella. La pareja que forman Amatucci y Mario Soriano es una declaración de intenciones, pero también el número de futbolistas de buen pie que está añadiendo por dentro el conjunto deportivista. Aubameyang y Jensen navegaron entre líneas para dar siempre soluciones y la capacidad de centrales como Noubi o Barcia favorece que el conjunto deportivista responda a ese perfil más asociativo.

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Con la falta de continuidad lógica de estos momentos de pretemporada, el Dépor dejó en Asturias varias combinaciones de mucho nivel y llamó especialmente la atención la insistencia en salir con el balón jugado desde atrás, algo a lo que el equipo renunciaba el curso pasado a poco que el rival subiera la línea de presión. En Oviedo fue capaz de atraer y progresar, encontrando a menudo al tercer hombre gracias al buen entendimiento de todas las piezas del tablero.

5-Los últimos metros

Todo ese juego, claro, no tiene sentido si no se materializa en goles. O, lo que puede ser más reprochable, en ocasiones. Fue uno de los grandes debes del equipo blanquiazul el curso pasado. Esa toma de decisiones cuando el tiempo y el espacio se reducen en el tramo final del campo rival.

Porque el Dépor falló ocasiones en Oviedo. Puede pasar. Pero lo que debería mejorar es a la hora de aprovechar mejor todas las veces que llega en ventaja al último tercio y en las que, por finura o por elegir mal, ni siquiera llega a mirar a la portería rival. Aubameyang tiene mucho que decir en eso, pero también el resto de compañeros que llegan a esas posiciones necesitan dar un paso adelante en eficiencia, porque en Primera este tipo de situaciones se darán con menos frecuencia.