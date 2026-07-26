Barcia y Comas, dos caras de la misma moneda en el Tartiere

Dani Barcia, durante el partido ante el Real Oviedo Fernando Fernández

El segundo amistoso de pretemporada del Deportivo dejó mucho más que un empate sin goles en el Carlos Tartiere. Fue una gran oportunidad para extraer conclusiones ante un rival que aumentó la exigencia en la preparación del equipo coruñés después del primer test de julio ante la SD Compostela. En este contexto, hubo dos nombres que salieron a la palestra debido a ocupar la posición que en este momento se lleva toda la atención en el mercado de fichajes: el eje de la defensa. Tras una segunda parte discreta ante el cuadro santiagués, Dani Barcia aprovechó el momento en Asturias para reivindicarse con una actuación muy seria, mientras que Arnau Comas no logró convencer del todo en los minutos de los que dispuso. Dos actuaciones opuestas para dos centrales a los que los condicionantes del mercado pueden acabar colocando en la rampa de salida durante este verano.

Mientras Fernando Soriano continúa atento en busca de una pieza para el centro de la zaga que aporte experiencia y jerarquía, Noubi, Comas, Loureiro, Barcia y Bright Ede, baja de última hora ante el conjunto azulón por unas molestias en el aductor, pelean por un hueco en la defensa deportivista. A ellos se les suma el fabrilista Samu Fernández, que dejó buenas sensaciones en el estadio ovetense.

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La ausencia del polaco dio a Barcia una oportunidad para acumular minutos que el canterano no desaprovechó. Fue titular y respondió con una actuación muy completa durante los 76 minutos que permaneció sobre el terreno de juego. Se mostró concentrado, seguro, bien colocado para corregir situaciones de peligro y muy fiable en los duelos individuales. El cuadro blanquiazul apenas concedió ocasiones claras durante buena parte del encuentro y el central de O Temple fue una de las claves que explicaron esa solidez.

Además, también estuvo acertado en la salida de balón, una de las grandes cualidades del zurdo. El Deportivo insistió durante muchos tramos en iniciar el juego desde atrás y Barcia aportó personalidad, fue clave para encontrar las líneas de pase y preciso para conectar con sus compañeros, permitiendo al conjunto coruñés superar la primera presión del Oviedo y progresar con criterio.

Clave en la construcción

Durante la primera media hora, los mejores minutos del equipo dirigido por Antonio Hidalgo en Asturias, los blanquiazules tuvieron la posesión y movieron el balón con fluidez. El papel de Barcia fue fundamental para dar continuidad al juego y demostrar que también puede adaptarse a un modelo más asociativo, demostrándole al técnico catalán lo que puede aportar en el esquema blanquiazul, justo en el momento en el que desde hace semanas se valora una posible salida en forma de cesión.

“La salida de Dani no es una decisión que esté tomada todavía”, afirmó Fernando Soriano el pasado martes en rueda de prensa, y Barcia se encargó de recordar el potencial que posee cuando sale concentrado al campo, tal y como recalcó Hidalgo después de su brillante actuación ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey. En caso de que finalmente tuviera que buscar minutos, el Cádiz de Imanol Idiakez sigue siendo uno de los clubes interesados en hacerse con sus servicios.

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Y es que el salto a Primera División y la pérdida de protagonismo durante el tramo final del pasado curso elevan la exigencia para conseguir continuidad en el regreso a la máxima categoría. Después del partido ante el cuadro colchonero, donde formó pareja con Noubi en el eje de la zaga, regresó al banquillo en Liga y apenas disputó seis partidos durante las últimas 21 jornadas del campeonato, muchos de ellos debido a las ausencias de algunos de sus compañeros. Su último encuentro llegó en el cierre de Liga, frente a Las Palmas en Riazor, con el ascenso ya certificado una semana antes en Valladolid. El amistoso ante el Oviedo supone un paso adelante para el coruñés y dejó una imagen mucho más sólida y recordó que todavía puede tener cosas que decir antes de que el mercado decida su futuro.

Comas, la otra cara de la moneda

En el lado opuesto de la moneda aparece Arnau Comas. En el minuto 63, Hidalgo llevó a cabo un carrusel de cambios en el que solamente dejó sobre el verde a Quagliata y al propio Barcia. En ese momento, el catalán ingresó en el terreno de juego y, aunque apenas sufrió en defensa, no se mostró seguro, sobre todo cuando el balón pasó por sus botas y especialmente durante el tramo final del partido, cuando tuvo que actuar de central izquierdo en una línea defensiva en la que le tocaba poner la veteranía al estar acompañado por Quique Teijo, Samu y Xabi Campos.

Con el segundo amistoso del verano ya finalizado, el conjunto blanquiazul continúa ahora en Vilalba la preparación de cara al próximo curso, donde cada actuación puede resultar decisiva. La situación del catalán no es sencilla y es otro de los jugadores que no tiene una plaza asegurada, mientras el club coruñés continúa perfilando la plantilla y busca central en el mercado.