Real Oviedo–Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online el segundo amistoso de pretemporada

Quagliata, durante el partido ante el Real Oviedo de la pretemporada 2025-26 en Ribadeo Fernando Fernández

Tras el encuentro del pasado sábado ante la SD Compostela en San Lázaro, que se saldó con victoria blanquiazul por 0-4, el Deportivo aumenta la exigencia y se mide al Real Oviedo en el Carlos Tartiere (19.30 horas). Un duelo que también se dio la pretemporada pasada, en aquella ocasión en Ribadeo, y que se repite ahora con una realidad completamente diferente para ambos equipos. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo prepara el regreso a Primera División, mientras el cuadro carbayón perfila el nuevo proyecto en Segunda tras perder la categoría el pasado mes de mayo.

📅 Horario del Oviedo-Deportivo

El encuentro entre el Real Oviedo y el Deportivo se jugará en el siguiente horario y escenario:

Día : sábado, 25 de julio

: sábado, 25 de julio Hora : 19.30 horas

: 19.30 horas Estadio : Estadio Carlos Tartiere

: Estadio Carlos Tartiere Competición: amistoso

📺 Dónde ver el Oviedo–Deportivo en TV

TVG : El encuentro se puede seguir en el primer canal de la Televisión de Galicia, que retransmitirá toda la pretemporada del conjunto blanquiazul en abierto.

: El encuentro se puede seguir en el primer canal de la Televisión de Galicia, que retransmitirá toda la pretemporada del conjunto blanquiazul en abierto. YouTube: A través del canal oficial de YouTube del Deportivo.