Dépor
Real Oviedo–Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online el segundo amistoso de pretemporada
El conjunto blanquiazul afronta su segundo test del verano en el Carlos Tartiere
Tras el encuentro del pasado sábado ante la SD Compostela en San Lázaro, que se saldó con victoria blanquiazul por 0-4, el Deportivo aumenta la exigencia y se mide al Real Oviedo en el Carlos Tartiere (19.30 horas). Un duelo que también se dio la pretemporada pasada, en aquella ocasión en Ribadeo, y que se repite ahora con una realidad completamente diferente para ambos equipos. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo prepara el regreso a Primera División, mientras el cuadro carbayón perfila el nuevo proyecto en Segunda tras perder la categoría el pasado mes de mayo.
📅 Horario del Oviedo-Deportivo
El encuentro entre el Real Oviedo y el Deportivo se jugará en el siguiente horario y escenario:
- Día: sábado, 25 de julio
- Hora: 19.30 horas
- Estadio: Estadio Carlos Tartiere
- Competición: amistoso
📺 Dónde ver el Oviedo–Deportivo en TV
- TVG: El encuentro se puede seguir en el primer canal de la Televisión de Galicia, que retransmitirá toda la pretemporada del conjunto blanquiazul en abierto.
- YouTube: A través del canal oficial de YouTube del Deportivo.