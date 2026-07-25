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Dépor

Real Oviedo–Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online el segundo amistoso de pretemporada

El conjunto blanquiazul afronta su segundo test del verano en el Carlos Tartiere

Esther Durán
25/07/2026 04:15
Quagliata, durante el partido ante el Real Oviedo de la pretemporada 2025-26 en Ribadeo
Quagliata, durante el partido ante el Real Oviedo de la pretemporada 2025-26 en Ribadeo
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Tras el encuentro del pasado sábado ante la SD Compostela en San Lázaro, que se saldó con victoria blanquiazul por 0-4, el Deportivo aumenta la exigencia y se mide al Real Oviedo en el Carlos Tartiere (19.30 horas). Un duelo que también se dio la pretemporada pasada, en aquella ocasión en Ribadeo, y que se repite ahora con una realidad completamente diferente para ambos equipos. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo prepara el regreso a Primera División, mientras el cuadro carbayón perfila el nuevo proyecto en Segunda tras perder la categoría el pasado mes de mayo.

📅 Horario del Oviedo-Deportivo

El encuentro entre el Real Oviedo y el Deportivo se jugará en el siguiente horario y escenario:

  • Día: sábado, 25 de julio
  • Hora: 19.30 horas
  • Estadio: Estadio Carlos Tartiere
  • Competición: amistoso

📺 Dónde ver el Oviedo–Deportivo en TV

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