Papeles intercambiados para Oviedo y Deportivo un verano después

Villares salta al Pepe Barrera de Ribadeo para jugar el Emma Cuervo el Emma Cuervo Archivo DXT

El verano vuelve a cruzar los caminos del Real Oviedo y del Deportivo. Este sábado, a partir de las 19.30 horas, el Carlos Tartiere será el escenario de un nuevo amistoso de pretemporada entre ambos clubes, cuya realidad individual ha dado un giro radical. Si hace apenas doce meses era el conjunto asturiano el que preparaba su regreso a Primera División y el Dépor trataba de continuar asentándose en Segunda, ahora es el cuadro coruñés el que afronta con ilusión su vuelta a la élite, mientras los ovetenses vuelven a la categoría de plata tras un paso fugaz por la máxima categoría.

No hace mucho tiempo que los equipos se reencontraban en un partido oficial. En la temporada 2024-25, el Deportivo volvió al fútbol profesional y el calendario quiso que su estreno fuera ante el Oviedo en Riazor. Aquella tarde, los carbayones asaltaron el estadio herculino y aguaron el debut de los blanquiazules con un tempranero tanto de Del Moral en el minuto cinco que terminó siendo el único gol del encuentro.

La revancha llegaría seis meses después en el Carlos Tartiere, en uno de los partidos más recordados de aquella campaña para la afición deportivista. El Deportivo, en aquel momento entrenado por Óscar Gilsanz, se llevó los tres puntos con una victoria por 1-2 gracias a un tanto de Ximo Navarro en el minuto 91 que desató la locura en la grada visitante.

A pesar de esa derrota, la temporada terminó siendo histórica para el Oviedo. Tras varios intentos frustrados de regresar a la élite, consiguió el ansiado ascenso al imponerse al Mirandés en la final del playoff, poniendo fin a una espera de 24 años. El Deportivo, por su parte, cumplió el objetivo de sellar la permanencia sin pasar demasiados apuros. Esto provocó que no coincidieran durante la temporada 2025-26, pero sí lo hicieron en verano, cuando se vieron las caras en el Estadio Pepe Barrera de Ribadeo, donde el Deportivo se impuso gracias a los goles de Eddahchouri y Charlie Patiño.

Cambio de papeles

Ahora volverán a medirse en otro ensayo de pretemporada, aunque el contexto ha cambiado por completo. De hecho, que la entidad herculina esté siendo una de las grandes protagonistas del mercado tras cerrar muy pronto a Gijselhart, Leo Román, Brigth Ede, Lorenzo Amatucci, Asp Jensen y Aubameyang, ha llevado a la afición ovetense a echar la vista atrás y compararlo con lo que hizo su club hace justamente un año. Una parte de la hinchada azul está mostrando su descontento con la planificación deportiva que se realizó, y muchos consideran que la plantilla confeccionada no fue suficiente para competir por la salvación.

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Durante las últimas semanas son frecuentes las comparaciones entre los mercados de ambos equipos, poniendo en valor la ambición mostrada por el club coruñés, especialmente tras la llegada de Aubameyang, una operación que muchos comparan con la incorporación de Salomón Rondón realizada por el conjunto asturiano para liderar su ataque en la máxima categoría. De esta manera llegarán al Tartiere este sábado dos históricos clubes del fútbol español que, en apenas dos años, han intercambiado completamente sus papeles y, mientras que el Oviedo vuelve a iniciar el camino de regreso a Primera, el Deportivo busca demostrar que ha aprendido de experiencias ajenas para asentarse entre los grandes.