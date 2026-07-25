Oviedo-Deportivo: Nuevos focos en el Carlos Tartiere

Aubameyang, durante su primer entrenamiento con el Deportivo Javier Alborés

Empiezan los test más serios para el Deportivo en esta pretemporada. Después de quitarse el óxido el pasado fin de semana en el Vero Boquete ante el Compostela (0-4), el nivel de exigencia sube para el cuadro deportivista, que se mide este sábado (19.30 horas, TVG y Youtube RCD) al Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

El conjunto deportivista se enfrenta en la capital de Asturias a un colectivo que el pasado curso jugó en Primera División después de 24 años y esta campaña que arranca en agosto pretende recuperar esa plaza en la máxima élite. Con 27.000 socios confirmados, el cuadro carbayón se estrenará ante su afición con entrenador nuevo —Julián Calero— y un remozado equipo, ya sin Santi Cazorla, pero con fichajes como Chris Ramos, Jacobo González, Aritz Aldasoro, Youness Lachhab, Aisar Ahmed, Víctor Mingo, Pablo Sáenz, Alexandru Isfan, Víctor Mingo o el exosasunista Juan Cruz.

Será, por lo tanto, una primera prueba de nivel para un Dépor con nuevos focos de atención en Oviedo.

El debut de Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang es el único de los seis fichajes del Deportivo que todavía no ha debutado con la elástica blanquiazul. El delantero gabonés fue el último en llegar, aunque lo hizo con tiempo suficiente como para ver a sus compañeros recién llegados estrenarse como jugadores deportivistas en Santiago.

Hoy, si nada se tuerce, será el debut de la incorporación estrella del Dépor, que viene a competir por el puesto de ariete con Bil Nsongo y Zakaria Eddahchouri. El africano lleva entrenando toda la semana y se le presupone un estado de forma similar al de sus compañeros, ya que arrancó la pretemporada trabajando como uno más en el Olympique de Marsella.

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Minutos para los futbolistas en duda.

Auba acaparará las grandes luces del Deportivo, pero será muy interesante también observar de qué manera gestiona Antonio Hidalgo los minutos a los futbolistas con futuro blanquiazul en duda. En este grupo entran, principalmente, Charlie Patiño y José Ángel Jurado, que apuntan a no tener sitio en la sobrepoblada línea medular blanquiazul.

El británico, al que se le está buscando una salida, ya se quedó fuera de la lista en Santiago. Mientras, el andaluz jugó el último cuarto de hora, pero sus opciones de ganarse la confianza de una entidad que valora su papel en el vestuario son muy escasas. Mientras, los centrales Arnau Comas y Dani Barcia se repartieron los minutos en Santiago. Ninguno de ellos tiene el asiento asegurado en el vestuario y, en función de lo que la entidad detecte este verano, incluso podrían salir los dos, con el objetivo de generar espacio para nuevas incorporaciones en la zaga.

¿Cuánto hueco tiene la cantera?

La larga lista de fichas cubiertas en la primera plantilla limita sobremanera el espacio para la irrupción de talentos desde la base de futbolistas que crecen en Abegondo. En el debut de pretemporada, el lateral izquierdo juvenil Xabi Campos y el sénior de primer año Samu Fernández fueron los canteranos sin ficha en el primer equipo que más tiempo de participación se ganaron. Ambos disfrutaron de 45 minutos, por los 30 de Noé Carrillo y Adrián Guerrero y los 15 de Kevin Sánchez.

Este último aprovechó su escasa participación para anotar el gol que cerraba la goleada ante el Compostela y levantar la mano como una opción para algún puesto del ataque desde el Fabril. Ese apunta a ser también el equipo de un Noé Carrillo, que será muy tenido en cuenta, aunque probablemente no esté ni en la lista por una sobrecarga en el gemelo. Sí podría entrar en ella Quique Teijo, que entrenó ayer con el primer equipo y puede actuar tanto de lateral diestro como de central.

La gestión de la portería

En Santiago, Antonio Hidalgo hizo que sus cuatro porteros se vistiesen de corto, aunque solo dos tuvieron minutos. El técnico catalán concedió la titularidad a Leo Román, llamado a ser número ‘1’ de la meta deportivista y dio la segunda parte a Álvaro Ferllo, cancerbero protagonista en el ascenso.

La decisión, quizá salomónica, tuvo algo de mensaje por esa apuesta inicial por el meta ibicenco, pero será este segundo encuentro de verano el que aporte más información sobre el reparto de roles. Sobre todo porque sería sorprendente que en él no entrase, bien fuese de inicio o tras el descanso, un Germán Parreño que renovó con la entidad coruñesa para elevar el nivel de la portería.

Del mismo modo, llamaría mucho la atención que Hidalgo diese minutos a un Eric Puerto que sí está señalado claramente como uno de los descartes.