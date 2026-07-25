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Dépor

Nike añade la Cruz de San Andrés al homenaje a Galicia en la tercera camiseta del Deportivo

El club lanza la equipación con los colores de la bandera gallega por decimotercer año consecutivo

Yago Freire
25/07/2026 12:13
La tercera camiseta del Dépor para la 2026-27
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Como era de esperar, el Deportivo ha aprovechado el 25 de julio para presentar su tercera camiseta que tradicionalmente homenajea a Galicia. En este caso, Nike se ha sumado a la tradición, pero añadiendo la Cruz de San Andrés, lo que deja un frontal con dos bandas azules en lugar de la diagonal de la bandera gallega.

El propio club señala que "es un símbolo ligado históricamente a la tradición marítima coruñesa. Durante el siglo XIX, esta cruz formó parte de la enseña de la provincia marítima de A Coruña, convirtiéndose en un elemento reconocible más allá de las fronteras. El  Deportivo recupera este símbolo como una expresión de la identidad atlántica que comparten Galicia, A Coruña y el propio Club. Una referencia al mar, a la tradición marinera y a una forma de entender el territorio que forma parte del deportivismo desde sus orígenes. La Cruz de San Andrés representa ese vínculo permanente entre el deportivismo, el Atlántico y la ciudad que vio nacer al club".

Con esta nueva equipación, el club lanza por decimotercera temporada consecutiva una camiseta en la que aparece representada la bandera de Galicia con la franja diagonal celeste. La primera vez que el Deportivo lanzó la piel gallega fue en la 2014-15, campaña en la que el club regresó a Primera División tras un año en Segunda y en la que consiguió la histórica permanencia en el Camp Nou ante el Barcelona. 

A partir del 2014, comenzó una tradición que seguirá vigente por lo menos hasta el 2027. Entre esos años, el Dépor innovó con diferentes estilos como el himno con la forma de la bandera en la 2018-19 y 19-20, aquel broche de pintura emulando la franja de la 2020-21 o la cruz azul incrustada entre la diagonal con la llegada de Kappa en la 2021-22.

Las últimas camisetas gallegas del Dépor
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Yago Freire

Pero sin duda el diseño más rompedor de todos fue el del curso 2022-23, cuando el club sorprendió a todos los aficionados al eliminar por completo el diseño tradicional y sustituirlo por uno en el que imitaba el mapa de A Coruña. 

Con respecto a la equipación de la campaña pasada, el Deportivo dejó el listón muy alto con la apuesta por el toque dorado y también las referencias a la cultura celta y a la Rosa de los Vientos, símbolo histórico de la ciudad.

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