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Dépor

En directo | Sigue el streaming del Real Oviedo-Deportivo, segundo amistoso de pretemporada

El equipo dirigido por Antonio Hidalgo se somete este sábado (19.30 horas) en el Carlos Tartiere al segundo examen del verano

Esther Durán
25/07/2026 19:19

El Deportivo aumenta la exigencia de sus test de pretemporada y se mide este sábado al Real Oviedo en el Carlos Tartiere a partir de las 19.30 horas. 

Después de la victoria ante la SD Compostela del pasado fin de semana, el equipo dirigido por Antonio Hidalgo se enfrenta ahora al cuadro ovetense, que el pasado curso jugó en Primera División después de 24 años y afronta esta nueva campaña con la ilusión de recuperar la plaza en la élite. Además, será el estreno de Aubameyang con la camiseta blanquiazul, quien presenció el duelo ante el conjunto santiagués desde la grada de San Lázaro y saldrá de inicio en el estadio carbayón.

Aubameyang, durante su primer entrenamiento con el Deportivo

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