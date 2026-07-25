El Penafiel toma forma con una amplia renovación de la plantilla

Varios jugadores del Penafiel hacen ejercicios de calentamiento durante un partido de pretemporada Penafiel

El Penafiel cumple el próximo miércoles un mes de trabajo desde el inicio de la pretemporada y el proyecto para la próxima campaña ya empieza a tomar forma. La dirección deportiva ha llevado a cabo una importante remodelación de la plantilla, combinando incorporaciones, renovaciones, salidas y el regreso de dos futbolistas que se encontraban cedidos. Todo ello mientras el equipo continúa acumulando minutos de competición, ya con tres partidos amistosos disputados, una fase clave para que José Manuel Aira, renovado tras cumplir el objetivo de la permanencia el curso pasado, y el resto de su cuerpo técnico puedan asentar conceptos y evaluar el estado de un grupo que presenta hasta cinco caras nuevas.

Hasta el momento, el Penafiel ha anunciado hasta cinco fichajes para reforzar todas las líneas del campo. Las incorporaciones son Alexéi Rojas, guardameta llegado desde el segundo equipo del Arsenal; Adrián Pica, defensa central procedente del Deportivo Alavés y que el curso pasado participó en ocho encuentros con el Mirandés en LaLiga Hypermotion; Juanda Fuentes, hispano-colombiano con pasado en el Barcelona Atlétic y que llega desde el Andorra tras un curso a préstamo en el Nástic de Tarragona; João Pinto, del Paços de Ferreira; y Martim Alberto, que viene de jugar con el filial del Almería en Segunda Federación.

Al mismo tiempo, el club ha apostado por mantener parte del bloque de la pasada campaña. Entre las renovaciones confirmadas figuran el guardameta suplente João Miguel, al centrocampista Pedro Sá y los centrales Cláudio Silva y Miguel, que aportarán continuidad a un vestuario que ha sufrido los movimientos habituales del mercado veraniego.

El capítulo de salidas también ha sido importante. Han abandonado la entidad Reko, que ejercía como capitán, además de Baldé, Zé Leite, el mediapunta Rubén Alves y el carrilero zurdo Bruno Pereira. Pérdidas significativas, especialmente por el peso que algunos de ellos tenían dentro del vestuario, pero que forman parte del proceso de renovación emprendido por la dirección deportiva con el objetivo de iniciar un nuevo ciclo, con un salto de calidad para poder luchar por retos diferentes.

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A estos movimientos se suman dos futbolistas que regresan tras finalizar sus respectivas cesiones. Se trata de João Leal, que vuelve después de su etapa en el AD Fade, y Jota, que regresa tras jugar en el SC Couvilla, de Tercera División ambos. Ambos están formando parte de la pretemporada del conjunto rubro-negro.

En ese proceso también han tenido protagonismo los encuentros de preparación. El equipo ya ha disputado cuatro amistosos que han servido a modo de prueba para comprobar la evolución del grupo y dar oportunidades a todos los componentes de la plantilla. El último fue este viernes ante el Leganés (2-0), en Melgaço.

La derrota ante el combinado madrileño fue el segundo partido de la semana para los de Aira. El primero tuvo lugar el miércoles contra todo un Oporto campeón de Liga. Los de O Dragao vencieron por la mínima (3-2) a un Penafiel que lideró el exdeportivista Davo, con un doblete. André Silva, con sendos tantos, y Gabri Veiga, a falta de trece minutos para el final, marcaron los tantos de un Oporto que sudó la gota gorda para llevarse el triunfo en la Ciudad Deportiva de O Douro.