Crónica | El Dépor de Aubameyang amaga pero no pega en Oviedo (0-0)

Aubameyang Fernando Fernández

El Deportivo continúa sumando kilómetros en las piernas esta pretemporada y este sábado ante el Oviedo (0-0) tuvo que subir uno de esos puertos que dejan huella. El equipo blanquiazul dejó buenas sensaciones y llegó al área con peligro, especialmente en un primer tiempo en el que la principal atracción fue el estreno de Pierre-Emerick Aubameyang.

Antonio Hidalgo esperaba una subida de nivel con el paso del Compos al Oviedo. Pero es muy probable que el técnico deportivista no tuviera en su idea encontrarse ya a 25 de julio con un encuentro muy similar a lo que será la competición real que arranca en unas semanas. El conjunto asturiano, envalentonado por jugar delante de sus aficionados, salió a morder desde el primer minuto con una presión que ni por asomo el cuadro coruñés sufrió en su estreno en San Lázaro.

Pero fue el propio Hidalgo el primero que puso sobre el césped las herramientas para que su equipo supiera sortear ese campo de minas tan propio de los grupos que dirige Calero. Ya sin ningún reparo, el preparador deportivista está decidido a apostar por la estructura que lo llevó a alcanzar la gloria en la categoría de plata. Ese 3-4-3 en el que la profundidad es cosa de los carrileros, que estiran al rival a lo ancho para que por las costuras se cuelen todos los bajitos blanquiazules puestos sobre el tapete. Por supuesto, el maestro en esta suerte sigue siendo Mario Soriano, que también en Primera llevará la batuta del Dépor cuando toque organizarse con la pelota. Y todo apunta a que el conjunto herculino lo hará más este curso. O al menos lo intentará. La buena media hora inicial es prometedora, con mucho ritmo y fluidez a la hora de mover la pelota y conectar con los jugadores de la última línea para amenazar de forma constante el área rival.

A centímetros se quedó el conjunto deportivista de abrir el marcador en varias ocasiones. Los de la puntera de Dani Calvo para desviar un balón con el que Aubameyang se relamía tras una puerta atrás de Soriano a Ximo. Los que el propio delantero gabonés no pudo ajustar su disparo tras una gran jugada colectiva y una asistencia de Bil Nsongo. Fue esta la gran novedad del choque en el Tartiere. La doble punta entre el camerunés y el flamante fichaje, que formaron como jugadores más adelantados, siempre siendo Auba el encargado de descender un peldaño para enlazar con el centro del campo. El nuevo ‘7’ tiene que sumar tiempo de juego para ponerse a tono, pero como suele suceder con los futbolistas de otra categoría, no necesitó demasiados minutos para demostrar que sabía de qué iba el juego.

Exprimiendo a los titulares

El encuentro ya había bajado el ritmo en el tramo final del primer tiempo. En parte por el cansancio, en parte por las lesiones, una en cada bando, de Altimira y Ilyas. El juego se trabó y tuvo que ser el intermedio el que recargara la batería y la intensidad de los dos equipos. Salió mejor el Oviedo, que a punto estuvo de marcar primero después de una jugada en el que Amatucci se quedó a medias a la hora de recuperar la pelota. Aldasoro le ganó la partida al italiano y se sacó una rosquita que ya había batido a Germán, pero se estrelló en la cruceta.

El susto espoleó al Dépor, que antes de que llegara el carrusel de cambios recuperó el control y enlazó varias posesiones con sentido y profundidad, pero en las que faltó de nuevo sensibilidad para definir en los últimos metros.

Hidalgo decidió estirar el tiempo de los titulares sobre el césped hasta pasada la hora de encuentro en una decisión sorprendente a estas alturas de verano. Fue entonces el momento para un buen puñado de jugadores que parten a priori en la unidad B. El técnico también volvió a esa versión más conservadora que mostró en el estreno ante el Compos, la variante en la que prescinde de un atacante para sumar un centrocampista. Villares y Riki acompañaron a Gijselhart en una remodelación prácticamente completa que solo mantuvo sobre el verde a Dani Barcia y Quagliata. Este último por cuestiones obvias, mientras Fernando Soriano sigue buscando un lateral izquierdo que pueda competir con el italiano. El primero, quizá por estar demostrando que todavía no ha dicho su última palabra en su pelea por hacerse un hueco en la plantilla.

El central mostró personalidad y jerarquía para sacar la pelota desde una posición de central zurdo en la que faltó Bright Ede. No fue la única ausencia la del polaco, aunque seguro que por motivos diferentes a las otras. Porque una semana más Charlie Patiño vio el encuentro desde la grada, esta vez acompañado por José Ángel. La competencia en la sala de máquinas es importante y sería una gran sorpresa que alguno de los dos esté en la plantilla cuando cierre el mercado. También llamó la atención la falta de minutos de Adrián Guerrero, que se quedó en blanco a pesar de que el equipo echaba en falta efectivos en una banda derecha en la que sí participó Quique Teijo.

Oviedo 0 - 0 Deportivo

Oviedo: Narváez; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Samu; Youness, Aldasoro; Ilyas, Reina, P. Sáenz; Isfan. También jugaron: Jacobo González, Aisar, Mingo, Cardero, Eze, Agudín, Marco Esteban, Enzo Pérez y Guille Berzal.

Deportivo: Germán Parreño; Ximo, Noubi, Barcia; Alti, Amatucci, Mario Soriano, Quagliata; Jensen, Bil Nsongo, Aubameyang. También jugaron: Luismi Cruz, Samu, Riki, Kevin Sánchez, Eddahchouri, Gijselhart, Villares, Comas, Xabi Campos y Quique Teijo.

Árbitro: Germán Cid (C. castellano-leonés). Amonestó a Quique Teijo (m.80).

Incidencias: Carlos Tartiere.