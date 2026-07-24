Noé Carrillo apunta a baja para el Oviedo-Deportivo de este sábado

Noé Carrillo durante un entrenamiento de pretemporada Patricia G. Fraga

El Deportivo visita mañana sábado al Real Oviedo (19.30 horas) para jugar el que será su segundo amistoso de pretemporada. El encuentro servirá para que Antonio Hidalgo continúe dando tiempo de acople a las nuevas incorporaciones y realice nuevas probaturas de cara al regreso a Primera División. Pero hay un futbolista con el que, probablemente, no podrá contar: Noé Carrillo.

El canterano apunta a ser baja después de perderse la sesión de entrenamiento de este viernes por una sobrecarga en el gemelo, tal y como ha informado el Dépor. De esta manera, Hidalgo tendrá que componer un centro del campo en el que no esté el futbolista del Fabril, que ya jugó 30 minutos en el estreno veraniego ante el Compostela (0-4) del pasado sábado.

Junto a Carrillo estarán también ausentes David Mella, que el pasado jueves comenzó a hacer tareas con el grupo, Miguel Loureiro y Yeremay Hernández, que continúan realizando entrenamiento personalizado. También trabaja al margen Mohamed Bouldini, al que el club busca una salida definitiva.

Junto a los ya habituales fabrilistas Samu Fernández, Xabi Campos, Adrián Guerrero y Kevin Sánchez, este viernes también trabajó con el primer equipo Quique Teijo.