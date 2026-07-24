Massimo Benassi, sobre sus inicios en el Deportivo: "Hubo muchos cambios que la afición no aceptó de inmediato"

Massimo Benassi, compareciendo tras el Deportivo-Leganés

Mientras el Deportivo continúa preparando su regreso a Primera División, inmerso en plena pretemporada y sin descanso en el mercado de fichajes, Massimo Benassi concedió una entrevista al medio italiano Tutto Mercato para repasar la actualidad de la entidad blanquiazul. El consejero delegado del club coruñés analizó la confección de la plantilla, relató cómo fue el camino de regreso a la élite y desgranó algunos de los proyectos con los que afrontan esta nueva etapa en la máxima categoría.

Llegada al Deportivo. "Llegué a España en 2017 tras licenciarme en Derecho en Bolonia y posteriormente obtener un MBA en Derecho Deportivo. Una vez en España, trabajé primero en el Leganés y luego en Ibiza, donde pasé cuatro años. En 2021 logramos el ascenso a Segunda División, un hito inédito en la historia del club. Me incorporé al Deportivo en 2022, inicialmente como Director de Ingresos (CRO), luego como Director General a partir de 2023 y desde julio de 2024 como Director Ejecutivo (CEO)".

Camino para volver a LaLiga. "En tres años, pasamos de la tercera división a La Liga. El comienzo no fue fácil, en parte debido a los muchos cambios que la afición local no aceptó de inmediato. Luego, los resultados reavivaron el entusiasmo tanto en la ciudad como en toda Galicia. Y las cifras de las campañas de abonos de los últimos tres años lo confirman, con récords batidos cada año y una asistencia media al estadio en constante aumento".

Cambio de nombre del club. "La ciudad se llama A Coruña, por lo que el tema había sido objeto de debate entre los aficionados durante mucho tiempo. Ninguna directiva anterior había considerado jamás proponer lo que, en esencia, es una actualización más que un cambio radical. El 80 % de los votantes estaba a favor del cambio de nombre. No se trataba de una cuestión política ni nada por el estilo; simplemente se buscaba hacer referencia al nombre de la ciudad. Luego trabajamos en otros aspectos, desde la renovación de la imagen de marca hasta el logotipo del equipo, las tipografías... La idea, con motivo del 120.º aniversario del club, era presentar al mundo una nueva imagen del Deportivo. Y tuvimos la fortuna y la habilidad de alinear todo esto con nuestro ascenso a La Liga".

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Reforma de la ciudad deportiva. "Más que importante, diría que fundamental. Comenzamos a trabajar en esto con la actual directiva en 2023. Mi equipo y yo hemos visitado más de 60 instalaciones en toda Europa tan solo en los últimos dos años. Es un elemento fundamental para transmitir los valores del proyecto y mejorar la calidad del trabajo y la vida cotidiana de todos los protagonistas —desde el primer equipo masculino hasta la plantilla femenina— y las categorías inferiores".

Diferencias entre un club italiano y uno español. "Para mí, es una cuestión de mentalidad. En España, si hay un jugador talentoso menor de 23 años, nadie duda en confiar en él y darle minutos de juego. Y vemos los resultados de eso en la selección absoluta. En nuestro caso, la temporada pasada contábamos con dos italianos en la plantilla —Quagliata y Mulattieri—, dos jugadores que perfectamente podrían haber jugado en la Serie A. La idea aquí es centrarse realmente en los jóvenes jugadores y ayudarles a desarrollarse".

Fichaje de Lorenzo Amatucci. "Evaluamos el perfil y la edad del jugador. Tenemos algunas reglas no escritas: el 25 % de la plantilla debe provenir de la cantera y el 50 % debe ser menor de 25 años. Estos son los principios fundamentales. Y Lorenzo, tras un año en España, habla español con fluidez y conoce a la perfección el fútbol español y el entorno local. Apostar por él parecía una elección lógica dentro de nuestra planificación deportiva".

Amistosos ante Fiorentina y Genoa. "Siempre es un placer, y también es una excusa para volver a Italia. Esto forma parte de la planificación, dado que el año pasado estuvimos en Inglaterra y, antes de eso, en Portugal. Todo esto supone la convergencia del aspecto deportivo, el desarrollo de nuestro proyecto y la búsqueda de rivales de alto nivel para la fase final de nuestra preparación. Tanto a nivel personal como profesional, es maravilloso regresar a Italia".

Volver a Viola Park, uno de los 60 centros deportivos que visitó. "Lo visitamos, creo, hace casi dos años, y fue una grata sorpresa. Se necesitan instalaciones así en Italia, pero también en España. Y esperamos que la nuestra pueda ser una de ellas".

Fichaje de Aubameyang. "Ante todo, es un motivo de orgullo. Tenía muchísimas ofertas —algunas incluso mejores en el aspecto económico— y, sin embargo, nos eligió a nosotros. Vio un proyecto claro y las instalaciones de un club con una ambición enorme. Buscábamos experiencia, no solo en los partidos, sino también en los entrenamientos y en el día a día. Tenemos una plantilla muy joven y para nosotros era fundamental contar con figuras de renombre que sirvieran de referente. En Aubameyang encontramos todo esto".

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Aspiraciones y expectativas. "La afición es extremadamente exigente. Eso también lo hemos visto a lo largo de los últimos tres años. Es cierto que los seguidores miran hacia el pasado, pero nuestro objetivo es recrear ese ambiente —y tal vez incluso mejorarlo—, pero mirando hacia el futuro. La idea detrás de nuestro proyecto es competir al más alto nivel y consolidarnos allí durante los próximos años".