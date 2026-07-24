El Deportivo abraza la posesión

Mario Soriano, con el balón, durante el Compostela-Deportivo Patricia G. Fraga

No hay un camino ideal ni una fórmula perfecta. El fútbol es tan amplio y complejo que permite encontrar el éxito a través de rutas tan diversas que incluso pueden llegar a ser contrarias. Una de esas líneas maestras del guion es la tenencia de la pelota. Construir ataques a través de ser combinativo como sello preponderante del juego apunta a volverse a convertirse en tendencia principal tras el extraordinario triunfo de la selección española en el Mundial 2026.

La propuesta, pese a ser ADN del combinado que ha dominado la copa del mundo con mano de hierro, no es mejor que el resto. Pero hay un equipo que parece tender cada vez más hacia ella, incluso antes de que el bordado de la segunda estrella en la camiseta de La Roja fuese una realidad. Es el Deportivo.

Porque el conjunto coruñés se ha movido en este mercado de fichajes incorporando a perfiles que apuntan a dotar al colectivo blanquiazul de más capacidad para tener el balón y saber qué hacer con él. A esa descripción responden los fichajes de los centrocampistas Teun Gijselhart y Lorenzo Amatucci, pero también de Jonathan Asp Jensen, Bright Ede y Pierre-Emerick Aubameyang. E incluso yendo unos meses atrás, la llegada de Riki Rodríguez. Todos ellos comparten un denominador común: sentirse más cómodos en un equipo que quiere pasar más tiempo con la pelota en los pies que corriendo detrás de ella. Son, evidentemente, diferentes a Omenuke Mfulu o incluso José Gragera, más hábil con balón pero muy posicional y enfocado a aportar equilibrio y dominar en los duelos terrestres y aéreos.

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“Puedo aportar intensidad, recuperar balones y participar también en la construcción del juego”, explicó durante su presentación la pasada semana el neerlandés. “Me gusta ese fútbol de toque, pero también me gusta el fútbol un poco más de contacto, el juego físico, robar balones… pero claro que me gusta tener la pelota”, apuntó el pasado jueves el italiano en su puesta de largo ante los medios de comunicación.

Dos declaraciones con las que los centrocampistas con pasado en De Graafschap y Fiorentina apuntaron hacia la redonda pero sin descuidar el momento sin balón. Una muestra de que pretenden enseñar que son algo más que ‘peloteros’. Porque sí, Amatucci destaca principalmente jugando como pivote por delante de la defensa, mientras que Gijselhart se maneja muy bien en el ida y vuelta. Pero ambos ayudan a redundar en un centro del campo de claro perfil asociativo.

Más ‘jugones’

A ello contribuyen también Mario Soriano, que el pasado curso pasó de ser un ‘10’ para convertirse claramente en el ‘8’ del equipo jugando en el doble pivote, y Riki Rodríguez, por el que el Deportivo pagó al Albacete el pasado mes de enero para contar con él de cara a la segunda vuelta de la competición. De esta manera, el ‘Joker’ tiene cada vez más socios que hablan su mismo idioma, una circunstancia que le vendrá bien, ya que el pasado curso Soriano estuvo, por momentos, demasiado solo a la hora de hilar ataques con pausa.

A eso ayudará desde atrás Bright Ede, que se autodefinió no solo como un defensa “rápido y fuerte”, sino como un zaguero que puede “jugar con la pelota, conducir y superar líneas” en sus primeras palabras como jugador del Deportivo tras el posado con la camiseta blanquiazul. Y es que el polaco, zurdo, responde a un molde de defensor físicamente muy poderoso, pero con condiciones para aportar en el juego ofensivo sacando el balón desde atrás.

En ese circuito de ataque también influirá Jonathan Asp Jensen. El danés llega, en principio, para encajar en una función similar a la que desempeñó el pasado curso Yeremay. Y ante la ausencia del canario, ya demostró en sus primeros minutos ante el Compostela que es un futbolista dotado para recibir más al pie que al espacio y, una vez en ese momento, acelerar la jugada. Jensen, un mediapunta vertical que juega bien partiendo desde el perfil zurdo, deberá encajar con Aubameyang, un delantero todavía capaz de atacar al espacio, pero muy enfocado a contribuir en la continuidad del juego colectivo con su entendimiento y tendencia a asociarse.

Como recién ascendido

De esta manera, sin fichajes de perfil defensivo para un centro del campo que está cerrado por el momento, a la espera de las salidas de José Ángel y Patiño, el Deportivo apunta a ser en Primera División un equipo con querencia por la pelota.

En realidad, eso ya sucedió el pasado curso. Sobre todo a partir del ecuador de la competición, el Dépor se afianzó como un conjunto de combinación más corta que juego directo, una circunstancia que cristalizó en convertirse en el séptimo colectivo con mayor posesión de la categoría (51,6% de media) y el tercero que más pases intentó (403 cada 90 minutos, siempre según Wyscout).

Sin embargo, tender hacia ser un equipo más propositivo con el balón que reactivo no es la dinámica habitual de los conjuntos que acaban de ascender a la Primera División no es lo habitual. De hecho, en las últimas cinco temporadas únicamente ha habido tres recién llegados que se colasen en el top-8 de conjuntos con más tiempo con dominio del balón esa temporada. El último capaz de engrosar esa corta lista fue el Elche de Eder Sarabia, que el pasado curso promedió un 57,40% de posesión. Únicamente el Barça (67,40%) y el Real Madrid (58,90%) superaron las cifras del conjunto del Martínez Valero, que acabó salvando la categoría en la última jornada, en un duelo agónico contra el Girona.

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También fue tercero en esa clasificación particular Las Palmas en la campaña 2023-24. De la mano de García Pimienta, la escuadra insular promedió un idéntico 57,4% de tiempo con el balón en propiedad. Al igual que el Elche más reciente, solo Barcelona y Madrid le superaron y también logró certificar la permanencia.

El antecedente más antiguo en este último lustro es el Rayo Vallecano, que finalizó decimosegundo de la mano de Andoni Iraola promediando un 50,30% de posesión, el octavo dato más alto de la categoría.

Por supuesto, disponer del balón con una buena cuota no equivale a estar más cerca de la permanencia, pues el Valladolid descendió en la 2022-23 con más de un 50% de pelota y el Espanyol logró salvarse en el 2025 con solo un 39,90%. Lo importante es tener clara la idea y saber ejecutarla. El Dépor, al menos, apunta a avanzar hacia el primer paso.