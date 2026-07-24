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Dépor

Asp Jensen: "El Dépor se ajusta bien a mi forma de jugar, estoy deseando pelear por este club"

El atacante danés se pone a disposición de Hidalgo para jugar donde haga falta: "He tenido grandes sensaciones desde el primer momento"

Jorge Lema
Jorge Lema
24/07/2026 09:39
Fernando Soriano y Asp Jensen en la presentación del danés en Abegondo
Fernando Soriano y Asp Jensen en la presentación del danés en Abegondo
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Este viernes fue el turno para la presentación de uno de los fichajes más estimulantes del Deportivo este verano. Asp Jensen, que llegó desde el Bayern de Múnich tras completar un gran año cedido en el fútbol suizo, dejó sus primeras palabras como futbolista blanquiazul. Tímido pero confiado, el joven atacante se mostró feliz por llegar a Riazor y se pone a disposición de Hidalgo para jugar donde sea necesario:

Reto del Dépor. “Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Es un club que se ajusta muy bien a mi forma de jugar. Tengo muy buenas sensaciones desde el primer momento y estoy deseando pelear por este club”.

Llamada del Dépor. “Me sentí muy feliz. Tuve una gran sensación desde el primer momento. No tuve muchas dudas, muy contento”.

A Coruña y el idioma. “Es una ciudad bonita. He estado varias veces y me siento bien. La gente es agradable. En cuanto al idioma, estoy aprendiendo. Ayer tuve mi primera clase. Voy en la buena dirección, porque creo que es una parte importante para jugar en este equipo. Entenderme con el entrenador, mis compañeros y también los aficionados”.

Posición más cómoda. “He jugado en muchas posiciones, pero no tengo preferencia por una u otra. Jugaré donde el entrenador quiera y haré lo mejor posible donde me pongan”.

Primera experiencia profesional en Suiza: “Es diferente al fútbol juvenil. Pero creo que me adapté muy bien. Tuve buenas sensaciones en el campo. Los primeros meses tardé un poco en coger el ritmo y lo que hice fue simplemente observar la situación. Eso fue importante para en la temporada sentirme bien”.

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Óscar Clemente. “Jugué con él allí y sí que hablamos cuando el Dépor me contactó. Fue el primero en decir que era una oportunidad perfecta para mí. Me recomendó venir”.

Competencia con Yeremay. “No tengo problemas con jugar en cualquier posición. Yeremay es un jugador top y cuantos más jugadores top tengamos, mejor para el equipo. Simplemente jugaré donde el entrenador quiera que juegue”.

Planes para la temporada. “No estoy pensando demasiado en lo que puede pasar o no. Estoy listo para pelear, tengo grandes sensaciones. En el entrenamiento voy a darlo todo y no tengo dudas de que conseguiremos grandes cosas juntos”.

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