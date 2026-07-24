Asp Jensen, el cuarto futbolista escandinavo que importa el Deportivo

Asp Jensen conduce el balón en San Lázaro Patricia G. Fraga

El fichaje de Jonathan Asp Jensen no solo supuso un importante esfuerzo económico de la entidad herculina por un joven talento de solamente 20 años de edad, por el que abonó seis millones de euros. También es una apuesta del club por el fútbol escandinavo, con un mercado de futbolistas que el club no ha explotado históricamente y que, con la llegada del danés, suma su cuarta incorporación de un futbolista procedente del norte de Europa.

En los 120 años de trayectoria del Deportivo, solamente ha fichado a un jugador de Dinamarca aparte de Jensen. La primera contratación fue la del excéltico Michael Krohn-Dehli, que fichó por el conjunto blanquiazul en el invierno de 2018 procedente del Sevilla. Con el Dépor jugó 26 partidos en su temporada y media, en la que sufrió el descenso a Segunda División y la derrota en la final del playoff de ascenso contra el Mallorca.

De nacionalidad noruega, el único jugador que ha vestido la elástica blanquiazul ha sido Knut Olav Rindaroy. El lateral izquierdo aterrizó en A Coruña en 2010 en la que fue su primera y última experiencia fuera de Noruega en toda su carrera. Cedido por el Molde, jugó solamente seis encuentros con el Deportivo entre Liga y Copa del Rey.

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Antes que él había aparecido en Riazor el que mejor rendimiento y recuerdo dejó. Aunque fuese fugaz. El sueco Christian Wilhelmsson. El extremo fue quien inauguró la lista escandinava y el que tuvo mejor impacto en A Coruña, en donde llegó en invierno de 2008 cedido por el Nantes hasta final de temporada tras ganar dos campeonatos de Liga con el Anderlecht y una Copa de Italia con la Roma. En su corto paso de blanquiazul, disputó quince duelos, anotó un gol y repartió una asistencia.

Mercado creciente

En los últimos años, el mercado nórdico (al que se suma Islandia y Finlandia) se está importando cada vez más al fútbol español y durante esta ventana de traspasos ya se han contratado a tres jugadores de ese origen. Además de Asp Jensen, el Atlético cerró al centrocampista danés Morten Hjulmand por 40 millones de euros y el Alavés firmó en propiedad al finlandés Ville Koski, quien ya había jugado cedido con el club babazorro la pasada campaña y que regresó después de que el conjunto vasco abonase tres millones de euros por él. La apuesta es clara.

El cuadro colchonero, aparte de Hjulmand, también tiene en sus filas al ariete noruego Alexander Sorloth, siendo el equipo de la máxima categoría española con más representantes nórdicos junto al Celta y al Barça que también reúnen dos. En el caso de los celestes, cuentan con los suecos Swedberg y Starfelt, mientras que los azulgranas tienen al danés Christensen y al atacante también de Suecia, Roony Bardghji.

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En el caso de Islandia, tan solo tiene un jugador en la Primera División, más concretamente en la Real Sociedad. Con un cántico personalizado por la afición txuri-urdin y fichado por 20 millones desde el Copenhague, Orri Óskarsson levantó la Copa del Rey el pasado curso y metió 17 goles en sus 62 encuentros con la Real. Por último, el Racing de Santander también tiene en su plantilla al joven guardameta sueco firmada en enero de este mismo año, Simon Eriksson.

Por tanto, Jonathan Asp Jensen es uno de los diez futbolistas nórdicos de la élite española, con la posibilidad de que ese número aumente en los próximos años debido al incremento en las contrataciones de jugadores de este origen.