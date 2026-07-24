Álex Moreno para resolver una urgencia que comparte media Primera División

Álex Moreno en un partido con el Girona> GIRONA

El mercado de los laterales izquierdos se está cocinando a fuego lento. Hasta ahora, se han cerrado muy pocas incorporaciones de futbolistas de esa demarcación por parte de los equipos de Primera División y son muchos los clubes que buscan reforzar el carril zurdo. La mitad de los clubes de la élite, es decir, diez, continúan rastreando el mercado en busca de un jugador que pueda jugar en esa posición defensiva.

Uno de los equipos que más se está moviendo en esta ventana por el lateral es el Deportivo. Según el periodista que adelantó el fichaje de Aubameyang, Santi Aouna, la entidad herculina le ha enviado una oferta al Girona de un millón de euros por Álex Moreno. Mientras tanto, continúan las conversaciones entre los clubes.

Algunos de esta decena de conjuntos solamente tienen un lateral izquierdo en la plantilla (o ninguno en el caso del Elche) y necesitan otro para las rotaciones. Otros, sin embargo, tienen a dos, pero existe la posibilidad de que uno de ellos abandone el equipo, lo que obliga a la entidad a empezar a buscar un reemplazo.

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Los equipos con una obligación extrema por unir a sus filas a un defensor de esas características se reducen a siete: Celta, Getafe, Levante, Osasuna, Deportivo, Málaga y Elche. Estos dos últimos son, posiblemente, los que tengan una mayor urgencia. En el caso del Elche no hay ningún jugador en su plantilla que pueda ocupar el carril zurdo, mientras que el cuadro malagueño mantiene a sus dos laterales de Segunda: al titular Rafita, pero que está reconvertido jugando a banda cambiada y arrastra lesiones musculares, y a Dani Sánchez, que solamente disputó quince duelos en Liga.

El club ilicitano se ha interesado en el colombiano Deiver Machado, también pretendido por el Deportivo, y en el canterano del Atlético de Madrid Julio Díaz, según el periodista Matteo Moretto. Por otra parte, en Málaga ha sonado con fuerza el nombre de Alberto Moreno, pero en Radio MARCA se ha descartado esa opción.

En cuanto a Osasuna, la necesidad en la contratación no es ni mucho menos escasa. Actualmente, solo tienen a Abel Bretones (también en la lista de alternativas de Fernando Soriano) y por lo tanto buscan a mínimo un futbolista que pueda completar la demarcación, a la espera del futuro de Bretones.

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El Levante está en una situación similar. A pesar de haber cerrado recientemente la cesión de Manu Sánchez, este es el único lateral zurdo que dispone el técnico Luís Castro hasta el momento. Lo mismo sucede con el Getafe, únicamente con el joven de 18 años Davinchi, quien solamente ha disputado catorce partidos en Primera División.

Este apuro por el fichaje del carrilero también se traslada a Galicia, donde tanto Deportivo como Celta necesitan cerrarlo de inmediato. El Dépor solo cuenta con Quagliata y han sonado futbolistas como Angeliño, Álex Moreno, y los ya mencionados Bretones y Deiver Machado. Pero desde el sur la situación es mucho más crítica.

El club vigués ya estaba rastreando el mercado en las últimas semanas, pero la lesión de rotura fibrilar en el recto femoral de Javi Galán ha disparado todas las alarmas porque era el único que podía ocupar esa zona defensiva en la primera plantilla.

Tres competidores más

Aunque con contextos muy distintos a los de los siete clubes anteriores, el Rayo Vallecano, el Alavés y el Racing de Santander también están al acecho y necesitan cubrir esta posición.

El club rayista y el cántabro están en escenarios muy parecidos. Ambos tienen a solamente uno en el plantel, pero ese jugador podría dejar muchos millones en la entidad tras su salida. En el caso del Rayo, Pep Chavarría interesa mucho al Chelsea y, en el caso del Racing, el defensa de 19 años Jorge Salinas tiene a muchos pretendientes detrás.

Mientras tanto, en el Alavés solo está Yusi Enríquez, que ya disputó 29 encuentros con el conjunto babazorro la temporada pasada y también se une al interés del Elche por Julio Díaz, según avanzó Moretto, por lo que se une a esta gran lista de equipos de Primera que exploran un lateral izquierdo en el mercado.