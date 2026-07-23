Samuele Longo no se cansa y firma por su equipo número 23

Samuele Longo no tiene intención de echar el freno. A sus 34 años, el exdelantero del Deportivo acaba de encontrar un nuevo destino y seguirá ampliando una trayectoria marcada por los constantes cambios de camiseta. El italiano ha firmado por el AC Campodasergo, conjunto de la Serie D, la cuarta categoría del fútbol italiano, que la pasada temporada terminó décimo en su grupo con 48 puntos.

Longo continúa así agrandando un currículum difícil de igualar. El Campodasergo será el vigésimo tercer club de una carrera que nunca terminó de despegar como se esperaba cuando era una de las grandes promesas de la carrera del Inter de Milán. Sin embargo, lejos de pensar en la retirada, el ariete sigue aceptando nuevos retos y enlazando experiencias tanto dentro como fuera de Italia.

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Se ha convertido en un auténtico trotamundos del fútbol. Los contratos de corta duración y las cesiones han marcado una trayectoria en la que rara vez ha permanecido más de una temporada en el mismo equipo. Su última aventura había sido en el Xerez Deportivo, al que llegó en el mes de enero parea disputar la segunda mitad del curso en Segunda Federación. No salió como esperaba. Solo partió titular en cuatro partidos de los once en los que disputó y no consiguió marcar ningún gol.

España ha sido uno de los países en el que más ha desarrollado su carrera. Además del Dépor, defendió el escudo del Espanyol, Rayo Vallecano, Girona, Tenerife, Huesca, Ponferradina, Antequera y Xerez Deportivo. También ha competido en Italia, Países Bajos y Grecia. Ahora regresa a su país para escribir un nuevo capítulo de una carrera que, por el momento, sigue sin conocer el punto final.