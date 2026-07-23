Los 20 goles, el desafío que debe asumir la delantera del Deportivo

Zakaria Eddahchouri y Aubameyang durante un entrenamiento en Abegondo Javier Albores

El Deportivo ha cerrado por el momento su punta de lanza. Así lo confirmó Fernando Soriano este martes en rueda de prensa, en la que afirmó que a no ser que se produzca alguna salida, los delanteros centro de la plantilla serían Aubameyang, Zaka y Bil. En los extremos, solo están con ficha de primer equipo Yeremay y Mella para completar la parcela ofensiva, una demarcación en la que el club tendría que superar los 20 goles anotados en Liga teniendo en cuenta los antecedentes.

Los antecedentes de los equipos cuyas delanteras han marcado una cifra inferior a la veintena no son nada favorables. Teniendo en cuenta los últimos cinco cursos en Primera, el 84% de los equipos han conseguido como mínimo esa cantidad en su ataque. Un porcentaje muy elevado y que denota que casi todos los clubes de la élite logran alcanzarla.

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Sin embargo, entre los conjuntos que han marcado 19 tantos o menos, el 37,5% (seis de 16) acabaron descendiendo a la Segunda División entre otros aspectos por su baja producción goleadora en la última línea. De esta manera, Oviedo (2025-26), Leganés (2024-25), Valladolid (2024-25), Cádiz (2023-24), Valladolid (2022-23) y Alavés (2021-22) son los precedentes de los clubes que pierden la categoría al tener una delantera con cifras inferiores a la veintena.

Aun así, hay casos de equipos que aunque no obtienen ese dato sí que logran mantenerse un año más en la máxima división porque o bien son sólidos en defensa -lo que les permite compensar su falta de gol- o bien su producción está repartida por toda la plantilla. Por ejemplo, en las últimas dos campañas el Getafe marcó 17 y 16 tantos, pero en ambas pudo salvarse e incluso en esta última clasificó a la Conference League.

A pesar de que hay excepciones, la tendencia de las plantillas de la categoría de oro es contar con una línea ofensiva que garantice como mínimo esas 20 anotaciones, las cuales evidentemente no son sinónimo de permanencia pero, de no realizarlas, es un déficit difícil de contrarrestar.

Situación en la delantera

Con esta circunstancia, el Deportivo tiene actualmente en el primer equipo a cuatro arietes, aunque en realidad son tres porque Bouldini no entra en los planes de Fernando Soriano, y a dos extremos. Por lo que hasta ahora, conforman la línea de ataque Yeremay Hernández, David Mella, Zakaria Eddahchouri, Bil Nsongo y Aubameyang.

Entre todos ellos, a los que se les podría sumar algún refuerzo más para las bandas, marcaron un total de 44 goles durante la campaña pasada en Liga. Sin embargo, cinco anotaron sus tantos en una categoría inferior (en Segunda División) y uno, Auba, lo hizo en la Ligue 1. También hay que tener en cuenta que todos menos el '9' gabonés disputarán por primera vez una temporada en la élite del fútbol español.

El Dépor también tuvo en su radar para completar la punta de lanza a Fede Viñas, que había marcado nueve goles con el Real Oviedo en Primera, pero el delantero uruguayo finalmente firmará por el Toluca de México después de un traspaso de once millones de euros.