La punta de ataque del Deportivo está cerrada, pero el ataque sigue abierto

Asp Jensen conduce el balón en el Compostela-Deportivo PATRICIA G. FRAGA

La punta del ataque del Deportivo ya tiene los tres asientos asignados a ella ocupados. La llegada de Pierre-Emerick Aubameyang provoca que el conjunto deportivista no tenga hueco para ningún punta más. Así lo confirmó el pasado martes públicamente Fernando Soriano.

El director de fútbol, sin embargo, abrió la puerta a novedades si el club recibía alguna oferta interesante por alguno de los arietes que ahora mismo integran la plantilla de cara al regreso a la Liga EA Sports. Con Auba como novedad y Bil Nsongo como diamante de futuro, todas las miradas apuntan a un Zakaria Eddahchouri por el que el Dépor escucha propuestas. Si alguna de ellas convenciese a la entidad y al jugador, lo que hoy es una puerta cerrada se abriría de nuevo para buscar a un tercer integrante que compita con los dos arietes africanos que tienen sitio asegurado a las órdenes de Antonio Hidalgo.

Pero ese planteamiento condicional no es, a día de hoy, una realidad. Por lo que el Deportivo se centra en otros objetivos que tienen que ver con su defensa, donde el lateral izquierdo es una evidente carencia ante la falta de competencia para Giacomo Quagliata y el puesto de central, una notoria debilidad teniendo en cuenta el perfil y la edad de los futbolistas que componen el núcleo de la retaguardia.

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De esta manera, el conjunto herculino centra sus prioridades de mercado en la línea defensiva, al margen de buscar salidas a Mohamed Bouldini, Charlie Patiño y un José Ángel Jurado que también tiene muy difícil seguir. Y es que el centro del campo es una de las área con mayor densidad de la plantilla tras las llegadas de Lorenzo Amatucci y Teun Gijselhart. Algo que es totalmente opuesto a lo que sucede en la segunda línea del ataque, la zona para la que Antonio Hidalgo cuenta con menos efectivos.

Solo Asp

Y es que aunque el puesto de ariete está completo, no sucede lo mismo con las posiciones encargadas de acompañar a esa referencia ofensiva. El ataque del Dépor sigue muy abierto, teniendo en cuenta que para la parcela ofensiva que conecta el centro del campo con la delantera, el club únicamente ha incorporado a Jonathan Asp Jensen, procedente del Bayern Munich.

El danés puede ocupar un puesto de segundo punta, caer más a la banda izquierda o incluso ejercer como enganche. Pero es de los pocos efectivos del primer equipo con los que cuenta Antonio Hidalgo para acompañar a sus delanteros centro. Y más a estas alturas de la pretemporada, con Yeremay Hernández y David Mella ejercitándose todavía al margen del grupo. El canario apunta a reintegrarse en unos días, mientras que al extremo santiagués aún le quedan algunas semanas para poner a punto su rodilla operada en el mes de marzo.

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Sin embargo, incluso contando con las recuperaciones futuras del ‘10’ y el ‘11’, el Dépor se encuentra una segunda línea de ataque algo escasa a la hora de ofrecer soluciones.

En el catálogo aparece también, además de Jensen, un Luismi Cruz que en el estreno de pretemporada ante el Compostela actuó claramente por delante de un centro del campo conformado por Amatucci, Gijselhart y Mario Soriano. El propio Mario podría ser una solución para jugar por detrás del ‘9’, pero en el Dépor ha encontrado su mejor rendimiento arrancando desde zonas más atrasadas a esa.

De este modo, el Deportivo no pierde de vista una parcela ofensiva que ya el pasado curso estuvo poco cubierta. Es cierto que Hidalgo solventó esa cuestión con una estructura y funcionamiento colectivo en los que los centrocampistas y los laterales profundos adquirieron esa labor de ejercer como secundadores de los delanteros. Sin embargo, no lo es menos que la Primera División exige disponer de recursos diversos para cambiar el guion de los partidos o modificar las cosas si la dinámica no es positiva. Por eso el ataque blanquiazul sigue abierto.