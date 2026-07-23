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Dépor

El Deportivo se une al interés por Deiver Machado

El lateral colombiano es agente libre tras finalizar su etapa en el Nantes. El Elche también puja fuerte 

Dani Fernández
Dani Fernández
23/07/2026 17:24
Deiver Machado en acción ante Pedro Neto durante el Mundial 2026 ante Portugal
Deiver Machado en acción ante Pedro Neto durante el Mundial 2026 ante Portugal
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Los nombres para reforzar la posición de lateral izquierdo en el Deportivo siguen multiplicándose. Han sido varios los futbolistas a los que se le han relacionado con el conjunto coruñés, y ahora aparece un nuevo nombre en la lista de candidatos que maneja la dirección deportiva liderada por Fernando Soriano. Deiver Machado, internacional colombiano y actualmente sin equipo tras terminar su vinculación con el Nantes, está en la órbita del Dépor.

A sus 32 años (cumplirá los 33 el día 2 de septiembre), Machado acumula una amplia experiencia en el fútbol europeo. Tras disputar la campaña 2017-18 en el Gent, de Bélgica, pasó al fútbol francés, donde ha disputado toda su carrera desde entonces. Aterrizó en Francia de la mano del Toulouse, pero fue con el Lens con el que consiguió despuntar en la Ligue 1. Vistió la camiseta amarilla y roja durante cinco temporadas consecutivas y jugó un total de 106 partidos, 68 de ellos de inicio. El curso pasado militó en el Nantes, un equipo con el que partió de titular en doce jornadas y que no consiguió mantener la categoría. Los de Beaujoire terminaron penúltimos con 24 puntos y, tras el descenso, Machado rescindió el contrato que le unía con el club hasta el año 2028.

El nombre del defensor fue adelantado este jueves por el periodista Rudy Galetti, que asegura que el club herculino sigue muy de cerca la situación del carrilero cafetero. En la misma información, también sitúa al Sporting de Portugal entre los equipos que permanecen atentos a su situación.

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El currículum del colombiano llega respaldado por su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Aunque únicamente fue titular en el empate sin goles frente a Portugal, en una última jornada de la fase de grupos en la que los liderados por Luis Díaz y James Rodríguez consiguieron el pase como primeros a dieciseisavos de final.

El interés por Deiver Machado no se limita al Deportivo. El lateral colombiano también ha irrumpido con fuerza para el Elche, que será el rival contra los que abran el campeonato los de Antonio Hidalgo y que busca reforzar el carril izquierdo para afrontar una temporada más en Primera División tras el retorno de Adriá Pedrosa a la disciplina del Sevilla. 

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Alex Moreno, otra opción 

Deiver Machado no es el único lateral izquierdo que ha sonado para aterrizar en Riazor. El periodista Santi Aouna, el mismo periodista que adelantó le llegada de Aubameyang al Deportivo, aseguró que el conjunto blanquiazul prepara una oferta al Girona por Álex Moreno, quien también interesa al Rayo Vallecano, Osasuna y Orlando City, de la MLS.

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