Luismi Cruz conduce el balón en el Compostela-Deportivo Patricia G. Fraga

La planificación deportiva del Deportivo avanza a buen ritmo aunque, como es lógico, todavía mantiene varias carpetas abiertas para el más de un mes que resta de mercado. La defensa es la principal prioridad del equipo de trabajo encabezado por Fernando Soriano, que trabaja para incorporar un lateral izquierdo que aumente la competencia de Giacomo Quagliata y un central que refuerce una zaga necesitada de un jefe con experiencia. Sin embargo, el club tampoco pierde de vista otra demarcación en la que tampoco cuenta con demasiados efectivos: la segunda línea del ataque.

Más que un extremo puro o un mediapunta específico, el perfil que busca el Deportivo es el de un futbolista con capacidad para desenvolverse en diferentes situaciones del juego. Un jugador que parta desde la banda derecha, pero que también se sienta cómodo con balón en posiciones más centradas y sea capaz de recibir a la espalda de mediocentros rivales para recibir, girar y encarar última línea. Un perfil versátil, con buen tacto de pelota y que permita a Antonio Hidalgo ajustar estructuras y alternar su altura en el campo durante los partidos para disponer de más recursos en una categoría mucho más exigente que la de plata.

Las características de ese futbolista que esperan encontrar en el mercado recuerdan a las de Luismi Cruz. El gaditano puede actuar abierto, pero la mayor parte de su influencia surge cuando abandona la cal para entrar en contacto con el balón en zonas interiores y poner en ventaja a otros compañeros capaces de atacar la profundidad, bien sea en velocidad o por ser más desequilibrantes que él en el uno para uno.

El pasado verano, el club realizó una importante apuesta por el extremo al desembolsar alrededor de un millón de euros para hacerse con su pase desde el Tenerife. Una inversión a la que Luismi Cruz respondió erigiéndose como uno de los grandes activos del Deportivo en el camino hacia el ascenso a Primera División.

Los números, pese a no ser un jugador que brille en las estadísticas, también respaldan su importancia. Disputó 2.479 minutos en Liga, fue titular en 30 jornadas y firmó tres tantos y diez asistencias, convirtiéndose en uno de los principales generadores del juego ofensivo del equipo y en uno de los caminos más seguros hacia el gol.

Más allá de las cifras, su peso fue especialmente visible fuera del área, donde formó un entendimiento casi automático con Ximo Navarro y Adriá Altimira. Un triángulo que devolvió el vértigo a un carril que había perdido amenaza tras la lesión de David Mella frente al Granada en Riazor. Esa sociedad convirtió el costado diestro en el lado fuerte de un Deportivo que rezaba por recuperar la mejor versión de Yeremay en la izquierda y que enlazó una larga racha de doce encuentros sin conocer la derrota para asaltar el segundo puesto de la clasificación.

Además del juego interior, el del Puerto de Santa María también asumió el protagonismo en las acciones a balón parado y en la aceleración en el último tercio del campo. Buena parte de la creatividad y claridad ofensiva llegaron de su pie izquierdo, ocupando una función de tercer centrocampista que en temporadas anteriores había desempeñado Mario Soriano. Con Antonio Hidalgo, el madrileño retrasó varios metros su posición para aportar criterio y calidad a la salida de balón, mientras Luismi pasó a ser ese futbolista que actuase por delante de los mediocentros.

Una de las mejores muestras de esa capacidad llegó en el José Zorrilla, el día en que el Deportivo certificó matemáticamente su regreso a la élite ocho años después. Dos de las diez asistencias que el ‘19’ repartió durante todo el curso llegaron aquella tarde. Primero, con una falta lateral medida a la cabeza de Bil Nsongo para abrir el marcador y despejar los miedos. Después, con una conducción en vertical por el carril que sirvió para fijar a centrales y dejar mano a mano al punta camerunés, que anotó de nuevo. Dos acciones que resumen buena parte de las virtudes que aporta Luismi al grupo.

Ese rendimiento también ha reforzado su cartel en el mercado. El blanquiazul mantiene un buen valor deportivo tras la temporada realizada y no le faltan pretendientes en LaLiga Hypermotion. No obstante, el Deportivo sigue contando con él para el proyecto de Primera División. Pero como ocurre con otros futbolistas de la plantilla, el mercado está abierto y cualquier escenario dependerá de la llegada de propuestas que puedan resultar satisfactorias para todas las partes.

Mientras tanto, la dirección deportiva continúa explorando la posibilidad de incorporar un jugador de características similares, pero que eleve aún más el nivel competitivo de una posición en la que Hidalgo cuenta con pocas alternativas actualmente.

La punta de ataque del Deportivo está cerrada, pero el ataque sigue abierto Más información

Con varias semanas todavía por delante hasta el cierre del mercado, el Deportivo mantiene abiertas distintas vías de trabajo. La defensa lidera las prioridades, pero el club tampoco renuncia a mejorar una segunda línea ofensiva en la que busca un futbolista capaz de ofrecer desequilibrio, movilidad y soluciones tanto desde la banda como por dentro. Un perfil que ya existe en la plantilla con Luismi Cruz, pero cuya competencia es necesaria para afrontar con mayores garantías el regreso a Primera División.