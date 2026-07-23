David Mella empieza a trabajar con el grupo y ve la luz al final del túnel

David Mella en el entrenamiento con el Deportivo este jueves en Abegondo Jorge Lema

El entrenamiento de este jueves dejó una gran noticia para el Deportivo. David Mella, que el pasado 8 de marzo cayó lesionado para toda la temporada en el duelo con el Granada, ve la luz al final del túnel. El canterano, que días después de aquel desafortunado choque con Diaby tuvo que pasar por el quirófano, empezó a realizar sus primeras tareas con el grupo.

Desde el club celebran la vuelta de Mella, que comenzó a "integrarse de forma gradual en la dinámica del grupo, siempre bajo la supervisión de los servicios médicos y del cuerpo técnico, que seguirán marcando los tiempos de su recuperación. El objetivo es que, si la evolución continúa siendo favorable, David Mella vaya incrementando progresivamente las cargas de trabajo durante las próximas semanas hasta alcanzar el ritmo del resto de la plantilla". Así lo recoge el parte de entrenamiento emitido por el propio Dépor.

David Mella y una recta final con el objetivo de llegar al estreno liguero Más información

El canterano trabajó en Abegondo y apenas tuvo vacaciones después del ascenso para llegar a este punto en el que inicia la última fase. Su objetivo es estar listo lo antes posible, con la mirada puesta en la primera jornada de Liga el próximo 17 de agosto ante el Elche en Riazor.

Alti trabaja con normalidad

No fue la única noticia positiva, ya que después de un día en el que bajó el ritmo, Altimira también volvió a completar la sesión con normalidad. El lateral está listo para jugar este sábado (19.30 horas) ante el Real Oviedo, lo mismo que el resto de la plantilla con la única excepción de Yeremay y Loureiro.