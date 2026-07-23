Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

David Mella empieza a trabajar con el grupo y ve la luz al final del túnel

El extremo encara la recta final de su recuperación con el objetivo de llegar a la primera jornada de Liga

Jorge Lema
Jorge Lema
23/07/2026 13:20
David Mella en el entrenamiento con el Deportivo este jueves en Abegondo
David Mella en el entrenamiento con el Deportivo este jueves en Abegondo
Jorge Lema
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El entrenamiento de este jueves dejó una gran noticia para el Deportivo. David Mella, que el pasado 8 de marzo cayó lesionado para toda la temporada en el duelo con el Granada, ve la luz al final del túnel. El canterano, que días después de aquel desafortunado choque con Diaby tuvo que pasar por el quirófano, empezó a realizar sus primeras tareas con el grupo.

Desde el club celebran la vuelta de Mella, que comenzó a "integrarse de forma gradual en la dinámica del grupo, siempre bajo la supervisión de los servicios médicos y del cuerpo técnico, que seguirán marcando los tiempos de su recuperación. El objetivo es que, si la evolución continúa siendo favorable, David Mella vaya incrementando progresivamente las cargas de trabajo durante las próximas semanas hasta alcanzar el ritmo del resto de la plantilla". Así lo recoge el parte de entrenamiento emitido por el propio Dépor.

David Mella tras su lesión contra el Granada

David Mella y una recta final con el objetivo de llegar al estreno liguero

Más información

El canterano trabajó en Abegondo y apenas tuvo vacaciones después del ascenso para llegar a este punto en el que inicia la última fase. Su objetivo es estar listo lo antes posible, con la mirada puesta en la primera jornada de Liga el próximo 17 de agosto ante el Elche en Riazor.

Alti trabaja con normalidad

No fue la única noticia positiva, ya que después de un día en el que bajó el ritmo, Altimira también volvió a completar la sesión con normalidad. El lateral está listo para jugar este sábado (19.30 horas) ante el Real Oviedo, lo mismo que el resto de la plantilla con la única excepción de Yeremay y Loureiro.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Samuele Longo no se cansa y firma por su equipo número 23
Dani Fernández
Amatucci en su presentación con el Deportivo

Amatucci: "Me gusta el fútbol de toque, pero también el contacto y robar balones"
Jorge Lema
David Mella en el entrenamiento con el Deportivo este jueves en Abegondo

David Mella empieza a trabajar con el grupo y ve la luz al final del túnel
Jorge Lema
Luismi Cruz conduce el balón en el Compostela-Deportivo

El Deportivo busca 'otro' Luismi Cruz
Dani Fernández