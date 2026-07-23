Amatucci: "Me gusta el fútbol de toque, pero también el contacto y robar balones"

Amatucci en su presentación con el Deportivo PATRICIA G. FRAGA

A pesar de destacar por su elegancia con la pelota durante su periplo en la UD Las Palmas, Lorenzo Amatucci quiso presentarse con el Deportivo reivindicando su carácter defensivo. El centrocampista italiano no hizo gala de muchas palabras en su puesta de largo, pero sí se cuidó de elegir bien las que utilizaba. En la línea de Bright Ede, su contrato de cinco temporadas lo entiende como una posibilidad de crecer de la mano del club blanquiazul, pero siempre mirando también al presente:

Primeras sensaciones. “Estoy muy contento de estar aquí. Tengo muchas ganas e ilusión para esta temporada que va a empezar. Quiero agradecer a todo el equipo, el staff y la directiva por la bienvenida. Estoy muy contento”.

Proyecto. “Hablé primero de todo con la directiva y me pareció un club que sabe lo que quiere. Que tiene un proyecto de futuro, pero que quiere hacer algo importante ya en el presente. El Dépor es un gran equipo, un histórico donde han jugado grandes jugadores y me gustaba estar aquí. Cuando jugué aquí el año pasado, me ilusionó todo. La ciudad, el campo…”.

El Deportivo busca 'otro' Luismi Cruz Más información

Objetivo. “Pienso que no tenemos que pensar mucho más allá del primer partido. Hay que ir día a día e intentar siempre dar lo mejor que podemos dar”.

Retos a nivel personal. “Intentaré darlo todo. Aportar todo lo que puedo y más al equipo. Y después será cuestión de ir viendo partido a partido y día a día”.

Mejor en el fútbol español. “Puede ser que encaje mejor en España que en Italia, aunque siempre pienso que no es tanto la Liga, sino la idea de juego del equipo y del entrenador. Hay jugadores que juegan en la Serie A y también en la Premier… lo importante es la idea de juego para mí”.

Estilo de Las Palmas. “Me gusta ese fútbol de toque, pero también me gusta el fútbol un poco más de contacto, el juego físico, robar balones… pero claro que me gusta tener la pelota”.

Salto de categoría. “Hay un salto de calidad, eso es evidente. Para mí todo será nuevo porque nunca he jugado en Primera más allá de unos partidos con la Fiorentina. Creo que lo más importantes es dar lo mejor de ti mismo y ser mejor cada día”.

La delantera del Deportivo está cerrada, pero el ataque sigue abierto Más información

Posición ideal. “Me gusta jugar de 6 o de 8, mis características son un poco más de pivote defensivo, que de ir adelante. Pero siempre se pueden aprender cosas nuevas”.

Compañeros. “Hay mucho nivel, mucho jugador de nivel y eso es mejor para todos. La competencia te hace mejor. No puedes pasar un día sin estar concentrado porque la competencia es alta y eso es bueno”.

Volver a la selección. “Jugar con Italia, con mi selección, es un sueño. Pero ahora no quiero pensar en eso. Toca pensar en la temporada, en el día a día. No quiero pensar mucho más allá”