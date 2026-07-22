Informe | ¿Cuánto cuesta abonarse al fútbol en Primera División? El Deportivo se instala en la élite

Afición deportivista en Riazor el día del Deportivo-Andorra Quintana / Patricia G. Fraga

Entre 2014 y 2018 el Deportivo jugó en Primera División. Los precios de sus abonos se mantuvieron prácticamente inamovibles, apenas subieron cinco euros en Tribuna Superior o dos euros en Maratón Inferior. En otras localidades no se encarecieron. Todo ocurrió mientras el club trataba de ordenar la mayor deuda concursal de la historia del fútbol español y se encadenaban tormentas sociales de todo tipo. El abono más caro en Riazor pasó en ese tiempo de costar 590 a 595 euros, el más barato de 176 a 180. Marathón Inferior pasó de 208 a 210. Hubo severas críticas a los precios.

Hoy las renovaciones en Tribuna Superior cuestan 880 euros y en 360 en Marathón. El precio de un carnet en Pabellón Inferior ha aumentado un 77% mientras el IPC acumulado lo hizo en un 28,6%. No cuesta lo mismo ir hoy al fútbol en Riazor que hace tres años cuando los precios oscilaban entre los 450 y los 145 euros. Pero el equipo jugaba en Primera Federación, categoría en la que en su último curso mantenía precios más caros que 20 de los 22 equipos de Segunda División.

No es barato ir al fútbol en A Coruña si de lo que se trata es de establecer comparaciones. No lo será la próxima campaña porque el club ha decidido dar un salto y adelantar en la tabla de precios a muchos de sus rivales en la máxima categoría. Siempre hay matices porque en Riazor el club se mantiene fiel a una distribución de precios por graderíos y en la mayoría de clubs se zonifican más las localidades para acotar precios.

Solo seis campos con abonos de Tribuna más caros. En 9 de los 19 equipos restantes de Primera la localidad más cara no llega al nivel de lo que cotiza la de Riazor. Con matices, además, porque en cuatro campos más la zonificación propicia que haya entradas de Tribuna más baratas en otros campos. Sólo Sevilla, Valencia, Betis, Villarreal, Real Madrid y Barcelona tienen abonos de Tribuna más caros que los de Riazor.

Si se pone la lupa hay sorpresas. Por ejemplo, un socio de Tribuna Superior en Riazor con un abono pegado al palco en la fila tres paga algo más que por un sitio similar en San Mamés. Hay estadios en los que resulta más caro ubicarse en lo que aquí es Tribuna Inferior que en la Superior, pero en Riazor se paga lo mismo en Tribuna o Preferencia por un abono a la altura de la medular que por uno situado al borde del área. Con todo, la zonificación en Riazor abriría seguramente otro cisma con la grada porque la ubicación en los asientos más centrados de alguna manera premia la fidelidad de los socios que llevan más años en el estadio.

La Preferencia hay que pagarla. Si nos fijamos en las gradas de Preferencia, o lo que es igual en las que se sitúan frente a las que acogen los palcos presidenciales, el abanico de precios también sitúa al Dépor entre los que más dinero piden por un abono hasta el punto de que quien tenga un sitio esquinado (sin llegar a ser Preferencia Superior Córner) en la grada con entrada por la Avenida de La Habana va a pagar más por esa butaca que 17 clubs de la Liga. Sólo en el Bernabéu y el Camp Nou los precios por ver el fútbol en una ubicación y altura similar son más caros. El Deportivo ha subido respecto a la pasada campaña en Segunda un 43% el precio de los 2.700 asientos de la Preferencia Superior central.

Fondos más baratos en Anoeta o Mestalla. Tampoco es tan asequible como en otros campos ir a un fondo en una localidad elevada. Pabellón Superior ha aumentado su precio un 67% respecto a la campaña pasada y un 78% en comparación con el último ejercicio en Primera. Ese tipo de grada es especialmente barata en La Rosaleda (195 euros). Y en campos como Anoeta cuesta 310 euros un abono por el que en Riazor se piden entre 520 y 445 euros. Mestalla, RCDE Stadium o El Sadar, por citar tres clásicos de la categoría, también están en la misma línea que el estadio donostiarra

Precios de los abonos de los equipos de Primera para la temporada 2026-27

La buena opción de Preferencia Inferior... si no llueve. Las cosas cambian con la Preferencia Inferior, con la consideración no precisamente menor de que en A Coruña se trata de una grada descubierta. Solo en los campos de Racing, Málaga, Osasuna, Levante y Getafe, que también es una bancada descubierta en un estadio que estará en obras toda la temporada y en el que se deberán reubicar aficionados, es más barato ir al fútbol en una localidad similar, baja y centrada.

Precios de mercado en la grada popular. Tampoco Riazor está fuera de precio en cuanto a las conocidas como gradas populares o de animación. 360 euros vale el carnet en Marathón Inferior y 320 en Pabellón Inferior. Aún así el acceso a la grada más barata en Riazor es un poco más caro que en doce campos de Primera, entre ellos Anoeta, Mestalla, Mendizorroza o el mismísimo Santiago Bernabéu, donde el abono a la Grada Baja en sus dos fondos cuesta 305 euros para ver los partidos de Liga.

Balaídos es más barato. Desde el Deportivo se ha incidido en comparar los precios de los abonos de Riazor con los de Balaídos. Una comparativa entre los dos estadios muestra que es más caro ir al fútbol en A Coruña que en Vigo. El Celta ha sacado sendos suplementos para los partidos de Europa League y los de Segunda División que va a jugar la próxima temporada su filial (63 euros), pero la disparidad de precios es notable sobre todo en gradas como Tribuna Superior (en Riazor 880 euros por 773 en la equivalente de Balaídos), Tribuna Inferior (800 en A Coruña frente a los 584 de Vigo) o Preferencia Superior (775 euros) respecto a Río Alto (504 euros).

Río Bajo, grada cubierta en Balaídos y con más filas que en Riazor, se cotiza más (562 euros en Vigo por 430 en A Coruña), pero un abono en el vigués Marcador Alto se queda en los 366 euros por los 520 o los 445 de la Marathón Superior y el Pabellón Superior. En fin, el abono más barato del Celta se queda en los 266 euros por los 320 del Deportivo. En casi todas las localidades de Balaídos va a ser más barato el combo Celta en Primera y Celta Fortuna en Segunda que renovar el abono con el Deportivo. Y en algunas localidades como Río Alto incluso seguiría siendo más barato si se agrega el suplemento que da derecho a ver los cuatro partidos en casa que tiene asegurados el cuadro celeste en la próxima Europa League.