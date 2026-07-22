El bonito recuerdo de Aubameyang con Patiño: "El tiempo vuela, mi pequeño hermano"

Aubameyang y Charlie Patiño durante un entrenamiento con el Arsenal Instagram @charliepatino10

La llegada de Aubameyang al Deportivo ha sido una sorpresa para todos, tanto para aficionados como para los jugadores, los cuales compartirán vestuario con uno de los arietes más destacados de la última década. Sin embargo, hay un único futbolista en la plantilla que ya sabe lo que es jugar con él. Ese es Charlie Patiño, quien con 17 años ya entrenaba con el primer equipo del Arsenal junto al ariete gabonés.

El centrocampista inglés subió hoy miércoles a su Instagram una historia con dos imágenes, una de ellas del 2020 en la que aparecen los dos con el conjunto gunner y la otra de esta semana con el cuadro herculino, y con el texto "Time flies" (el tiempo vuela).

Aubameyang no tardó en responder y resubió la imagen a su cuenta con el siguiente mensaje: "Time flies, my lil brother", que en castellano sería "el tiempo vuela, mi pequeño hermano". Ambos recordaron su paso por Inglaterra y su reencuentro en A Coruña seis años después.

Historia publicada por Aubameyang en respuesta a Patiño Instagram @auba

En esa época en el Arsenal, Patiño estaba alternando entre el sub-18 y el sub-23, mientras el '9' se hinchaba a meter goles como de costumbre. En sus cuatro temporadas y media en Londres, el nuevo delantero del Dépor marcó 92 goles y repartió 20 asistencias en 163 encuentros, además de ser el séptimo traspaso más caro de la historia del equipo y el máximo goleador de la Premier League en la 2018-19.

En el caso de Patiño, es canterano del club inglés con el que llegó a marcar gol en su debut con el primer equipo en la EFL Cup y también disputó un encuentro de titular en la FA Cup ante el Nottingham Forest. En 2024, el Deportivo llamó a su puerta y el futbolista de padres coruñeses aceptó jugar en España por primera vez en su corta trayectoria.

Actualmente, su hueco en Primera División no está garantizado después de haber formado parte de la plantilla en las últimas dos campañas, entre las que disputó 39 duelos. El director deportivo, Fernando Soriano, habló la semana pasada sobre su situación. “Estamos valorando la opción de que pueda salir fuera para tener más continuidad y minutos. Lo iremos viendo con el mercado. No descartamos la salida de Charlie para que consiga confianza y minutos. Suelo ser bastante sincero con los jugadores”, admitió.