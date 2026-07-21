Oficial | Diego Gómez se marcha cedido al Huesca

Diego Gómez

La dirección deportiva continúa apuntalando la plantilla de cara a la nueva temporada en Primera División. Después de la llegada de Pierre-Emerick Aubameyang, ahora es el turno de una salida, la de Diego Gómez al Huesca.

El extremo de Amoeiro se marcha a uno de los equipos recién descendidos de LaLiga Hypermotion después de que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo de cesión. Diego, con uno de los contratos más largos de la entidad blanquiazul que le ata hasta junio de 2030, pone rumbo así a tierras aragonesas.

El futbolista gallego recaló en el Deportivo en 2019, en edad cadete, procedente del Pabellón Ourense. Fue quemando etapas hasta llegar al Fabril, con el que se consolidó como una de las perlas del conjunto herculino. Fue precisamente la temporada 2023-2024 la que le sirvió para abrir las puertas del primer equipo y debutar de la mano de Imanol Idiakez.

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Un año más tarde se marchó cedido al Arenteiro, donde solo jugó la primera parte de la temporada. El Deportivo, que tuvo que asumir la salida de Lucas Pérez, decidió recuperar a Diego Gómez para reforzar el ataque.

La pasada campaña, en la 2025-26, firmó su segunda cesión, esta vez al Cartagena. Allí compartió equipo con Kevin Sánchez, pero en enero, el de Amoeiro optó por un cambio de aires y recaló en el Pontevedra, donde completó una buena segunda vuelta. Fue uno de los pilares de un conjunto recién ascendido a Primera Federación, con el que, además, se quedó a las puertas de jugar el playoff a la categoría de plata.

Así fue que el Pontevedra buscó hacerse con sus servicios de cara a la campaña 2026-27. No obstante, finalmente, Diego jugará en un Huesca que es candidato al ascenso a Segunda División. Además, no tendrá que verse las caras con el Fabril. El filial blanquiazul está encuadrado en el Grupo 1, mientras que el conjunto oscense lo está en el 2.