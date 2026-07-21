La Roma valora la salida de un Angeliño que deja dudas

Angeliño, durante un partido contra el Athletic

Angeliño Tasende no tiene su ficha asegurada en la Roma de cara a la temporada 2026-27. Ni mucho menos. El conjunto italiano valora estos días el futuro del lateral izquierdo coruñés, que recibió el interés del Deportivo al inicio del mercado de verano. El defensor tiene contrato hasta junio del 2028 con la entidad romana, que pagó por él en el verano del 2024 en torno a 5 millones de euros. Pero ahora, el club romano sondea el mercado en la búsqueda de refuerzos para la posición, tal y como apunta el medio especializado forzaroma.info.

En este sentido, el portal apunta el interés de Diego Moreira, lateral izquierdo del Estrasburgo y presente con Bélgica en el Mundial. Moreira es una de las posibilidades para reforzar una posición para la que el técnico Gian Piero Gasperini también podría contar con Wesley. El diestro, que se perdió la cita mundialista con Brasil por una lesión muscular sufrida en el último amistoso previo al torneo, podría pasar a reubicarse en el sector izquierdo de la defensa y abrir la vía para incorporar a un lateral derecho tras la marcha de Zeki Çelik a la Juventus.

Ese doble movimiento también cerraría la puerta a un Angeliño que necesita jugar después de que el pasado curso tuviese que pasarse prácticamente todo el año en blanco por una bronquitis asmática y problemas médicos derivados de ella.

De esa afectación de la salud y sus consecuencias trata de reponerse todavía el gallego, que, según informa el mismo medio, no convenció a 'Gasp' en el amistoso que el primer equipo jugó ante el filial (el conjunto Primavera) hace unos días. Según las informaciones, Tasende estuvo lejos de demostrar un buen nivel físico, condición que provoca que el entrenador italiano observe con lupa su rendimiento y valore no contar con él.

Un nombre que no es el único

Si finalmente la Roma decide pedirle a Angeliño que se busque una salida, el Deportivo podría volver a entrar en escena. El club herculino todavía no ha incorporado al futbolista encargado de competir con Giacomo Quagliata. De hecho, maneja desde el final de la pasada liga muchos nombres para encajar en el puesto que liberó la marcha tras acabar contrato de Sergio Escudero.

Ya no son opciones ni Fran García, que ha fichado por el Betis, ni un Álvaro Carreras que apunta a quedarse en el Real Madrid. La opción del regreso del ferrolano, aunque fuese a través de una cesión, fue sondeada por el Dépor a pesar de las complejidades de la operación —el conjunto merengue pagó en torno a 50 millones por él hace un año—. Sin embargo, la salida de Fran y el historial médico de Ferland Mendy cierran esa carpeta.

Mientras, sobre la mesa todavía están los nombres de Abel Bretones, a quien Osasuna no deja salir por el momento —ya no cuenta con Javi Galán— o Rafa Obrador, sobre el que se ha publicado un reciente interés de la Real Sociedad en sus servicios. En la numerosa lista de futuribles también está Alberto Moreno, libre tras acabar su periplo en el Como.

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“Tenemos partidos serios y a partir de ahí podremos tomar un poco más de decisiones en alguna posición más específica. En la posición de lateral izquierdo solo está Quagliata, pero Xabi Campos está bien”, apuntó el director de fútbol del Deportivo, Fernando Soriano en su intervención pública durante la presentación de Bright Ede, celebrada en la mañana de este martes en Abegondo.

Sin prisa pero sin pausa trabaja un Dépor con mucho trabajo ya adelantado y que no quiere precipitarse a la hora de elegir al futbolista encargado de pelear por la titularidad con Quagliata. Teniendo en cuenta el perfil de los fichajes ya cerrados, el club busca que las incorporaciones finales respondan, a poder ser, a la de futbolistas de rendimiento contrastado en la máxima categoría. Un ejemplo es la llegada de Aubameyang, con el que el club inauguró esta 'nueva etapa' en el mercado de traspasos.