LA LUPA | Un Aubameyang 2.0, menos veloz pero más colectivo

Aubameyang conduce el balón durante su primer entrenamiento con el Deportivo Javier Alborés

Cuando uno se imagina que una estrella mundial ficha a los 37 años por un equipo recién ascendido, por mucho que este milite en una de las grandes ligas de Europa, es imposible no tender a pensar que ya está en la cuesta abajo de su carrera deportiva. Que llega para exprimir sus últimas gotas de fútbol.

Algo así debió de pasar por las cabezas de muchos aficionados al fútbol cuando se enteraron del fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang por el Deportivo. Y claro, puede que al delantero africano no le queden demasiadas temporadas en activo. Pero su rendimiento reciente no invita a pensar que el Dépor incorpora únicamente a un gran nombre con el que acaparar titulares.

El gabonés llega como un punta más que vigente tanto por sus cifras como por las sensaciones que transmite en el campo. Auba, autor de más de 400 goles a lo largo de su carrera, ha dejado buenos registros de cara a portería en los últimos años. Tanto en la máxima categoría del fútbol francés durante sus dos temporadas no consecutivas en el Olympique de Marsella, como en la liga saudí, donde militó en el Al-Qadsiah. El conjunto árabe, entrenado por aquel entonces por Míchel González pagó por él en torno a 9 millones de euros en julio del 2024 según Transfermarkt. Apenas un año después, retornó por menos de la mitad al Velodrome para ser el delantero centro referencia de Roberto De Zerbi y el proyecto de Champions marsellés.

Finalmente la cosa no acabó bien y ni siquiera la abrupta salida del técnico italiano del banquillo del Olympique condujo al equipo a asegurarse un puesto de nuevo en la máxima competición continental. De ser subcampeón galo por detrás del intratable PSG a tener que contentarse con la Europa League, torneo fetiche para un Auba que es un máximo goleador histórico.

Aubameyang completa su primer entrenamiento en Abegondo Más información

Ya no repetirá presencia en el torneo de los jueves el futbolista nacido en Francia con ascendencia abulense, que deberá fajarse con los defensas de LaLiga casi un lustro después de su primera y única experiencia en España, cuando llegó para mejorar el ataque de un Barcelona en decadencia. Lo logró con creces y ahora espera hacer lo mismo en el Dépor, en una liga que ya conoce tanto en lo futbolístico como en cuanto al idioma.

No serán ni la lengua ni el tipo de rivales problemas para su adaptación, que dependerá mucho más del tipo de equipo que vaya a ser el Deportivo de Antonio Hidalgo. Porque Aubameyang procede de un conjunto asociativo, que pretendía tener dominar los partidos desde la tenencia de pelota a partir de una salida de balón muy depurada —sobre todo hasta la marcha de De Zerbi— con la que buscaba atraer la presión del contrario para poder generar espacios a su espalda.

Ahí, en esos metros con menos densidad, aparecía un Aubameyang que, pese a sus números individuales en relación con el gol, es un delantero muy enfocado en la asociación a estas alturas de su carrera. Una estrella que sigue manteniendo una gran intuición en el área, pero que juega para que el resto brille desde la posición de ariete.

Al apoyo y al espacio

Y es que la principal característica del Auba al que contemplan 37 primaveras no es ya su llamativa velocidad de antaño, sino la interpretación de las necesidades colectivas.

El de Gabón no es tanto un ejecutor —que también— como un generador de soluciones para el resto. Clave para ello es su experiencia en varios de los mejores equipos del mundo. Ese bagaje de máxima élite concuerda con lo que uno ve cuando aprecia cómo se mueve dentro del campo y cómo son sus tomas de decisión a la hora de ejecutar. Porque Aubameyang siempre elige bien. Siempre hace lo que pide la jugada.

Los datos de Aubameyang comparados con los del resto de delanteros de la Ligue 1 (media por 90')

Pierre-Emerick es un delantero que, cuando ha venido jugando como único punta, actúa sobre la cornisa que es la última línea del rival. Al filo del fuera de juego, sabe cuándo debe descolgarse al apoyo y ofrecer continuidad a la jugada con unas descargas al tercer hombre que son más válidas por la interpretación del dónde, cuándo y cómo que por su pulcritud en el control y el pase.

Porque Auba no sobresale en la finura de sus contacto ni tampoco en la fricción. Puede aportar poco si se le busca como referencia por alto. De hecho ese es, quizá, su gran debe. Sin embargo, puede ejercer de desatascador y nexo para hacer progresar la jugada si sus compañeros logran encontrarle a través de pases más rasos, aunque estos sean de media o larga distancia.

A esta habilidad para ofrecerse al apoyo, Aubameyang añade su archiconocida capacidad para trazar movimientos de ruptura al espacio. Y lo sigue haciendo de maravilla. Porque aunque ha perdido cierta rapidez —pese a ello, fue el delantero de las cinco grandes ligas mayor de 30 años que registró una velocidad punta más alta, según Driblab—, sigue dominando a la perfección el arte del desmarque. De hecho, esa destreza técnico-táctica es su principal virtud. Se esconde de su par y le ataca cuando la jugada lo pide y a través de la trayectoria de carrera perfecta.

Físico y remate

De esta manera, Aubameyang está lejos de ser un delantero referencia poco móvil. Al contrario. Se trata de un punta muy dinámico teniendo en cuenta su edad. El que ya ejerce como nuevo dorsal ‘7’ del Dépor es móvil. Y todavía ofrece buenas sensaciones en cuanto a coordinación, agilidad y propiocepción, además de mantener cierto poderío en la carrera. Sobre todo en unos primeros pasos que le permiten cambiar de ritmo como mecanismo para solventar los pocos unos contra unos que se juega.

Es decir, Aubameyang maneja su atlético cuerpo muy bien. Sus condiciones las demuestra tanto para cambiar de dirección en situaciones de carrera como para fabricarse situaciones de remate. De hecho, ese es otro de sus puntos fuertes.

El mapa de calor de Aubameyang de la temporada 2025-26

El africano está lejos de ser un atacante dominante en el área por puro físico. Pero sí se maneja con maestría en contextos en los que puede embocar a gol. No se impone en balones por alto —de hecho, de los 19 goles oficiales entre club y selección que marcó el curso pasado, únicamente uno fue con la testa—, pero su capacidad para entender el juego le permite sobresalir por intuición. Sabe atacar los puntos de remate y a esta habilidad cognitiva añade destrezas físicas para anticiparse a su par y conectar disparos en posturas complejas.

De hecho, todas las dianas que transformó el curso pasado fueron al primer toque o ejecutando el disparo únicamente tras un contacto inicial. Es decir, Aubameyang no necesita que le sirvan el balón en bandeja de plata. Sin embargo, el que es el nuevo dorsal ‘7’ blanquiazul ya empieza a enseñar más dificultades en la definición cuando tiene que finalizar tras conducciones más largas. En esas situaciones de exigencia tras carrera, suele buscar más la potencia que la colocación. Quizá por ello el pasado curso se quedó, en liga, por debajo de sus goles esperados (anotó 10 cuando sus ocasiones, según Wyscout, ascendieron a una probabilidad de 11,4).

Pese a ello, con Aubameyang, el Deportivo suma un recurso de nivel para su delantera en su retorno a la élite. Auba asegura olfato, pero es mucho más que gol. Se trata de un delantero que, si no se le deja demasiado solo, optimiza el juego y potencia los recursos del equipo por pura inteligencia. Rematar está muy bien. Pero si uno tiene capacidad para mejorar a sus compañeros, mejor que mejor.