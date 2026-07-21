La camiseta del Deportivo a través de sus marcas (IX) | Lotto, el suplente que llegó para ser titular

El once titular del Deportivo que estrenó la camiseta de Galicia en amistoso de pretemporada en Colombia ante el Deportivo Cali | laliga LaLiga

Una marca italiana es la que durante más tiempo ha dibujado las elásticas deportivistas. Pese a que su relación comenzó a toda prisa debido al colapso de la filial europea de Canterbury of New Zealand, Lotto se queda como proveedor del Deportivo durante ocho años y, además, inicia una relación del club herculino con proveedores italianos de más de tres lustros que concluyó hace unas pocas semanas.

La empresa de Trevignano, cerca de Treviso, es la que ostenta el honor de haber vestido durante más tiempo al club coruñés, ocho temporadas (2009-2017). Todo comenzó el 1 de julio de 2009, día en que ambas entidades firman su primer contrato. Lotto Italia Sport S.p.A. se convierte en patrocinador técnico y proveedor oficial) del Deportivo durante cuatro temporadas, hasta 30 de junio de 2013. El valor del material deportivo entregado cada temporada tiene un valor de 330.000 euros anuales. La clasificación deportiva cada año determina la posibilidad de que el Dépor sume otros beneficios.

Angulo, en el verano de 2009 con un camiseta de catálogo porque los diseños específicos no llegaron para el inicio de la pretemporada ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El acuerdo entre el Deportivo y Lotto se firma de manera precipitada tras la cancelación del contrato con Canterbury, lo que provoca varias situaciones curiosas. Durante sus partidos de la pretemporada 2009-10, el Deportivo luce varias camisetas de catálogo, ya que los diseños personalizados no llegan a tiempo. Los jugadores blanquiazules utilizan una camiseta con un diseño que esa misma campaña usan, por ejemplo, el Larín –también en blanquiazul– y el Victoria –en blanquinegro–, con las franjas onduladas en su parte superior. Esa elástica la utiliza en su debut aquel verano, en Melgaço frente al Ribeirao portugués (victoria por 1-0), y en los siguientes cuatro amistosos, contra el Feirense (1-1), el Al Ittihad saudí (0-0) y el Pontevedra (triunfo por 2-0) –ambos en el L Trofeo Luis Otero, en formato ‘tres en uno’– y contra el Toulouse (derrota por 2-0), en la localidad francesa de Blagnac. También en el país galo, frente al Olympique de Lyon (2-2) en Aix-les-Bains, utiliza otra zamarra del catálogo de Lotto, en este caso roja, con la que repite en Guimaraes frente al Vitória (derrota por 2-0).

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El primer diseño exclusivo de Lotto para el Deportivo se estrena en el LXIV Trofeo Teresa Herrera, a partido único frente al Atlético de Madrid. Aquellas primeras equipaciones personalizadas no convencen en demasía al deportivismo, como tampoco las siguientes, las de la campaña del descenso a Segunda después de 20 años en Primera. La blanquiazul lleva más franjas que nunca y es bautizada popularmente como ‘el pijama de rayas’.

Los uniformes del ascenso del récord de puntos mejoran lo visto anteriormente, con una especie de triángulo en la parte izquierda del pecho y el hombro común a las tres camisetas y una bonita reinterpretación de la camiseta naranja, blanca y azul marino de Joma que Irureta tiró a la basura tras el 8-3 de Mónaco. El regreso a Primera deja otros diseños insulsos, con una franja horizontal en el pecho que parece querer recordar, sin mucho éxito, el diseño de Enrique Cabarcos para Rox y Umbro. Pese a los decepcionantes diseños, Lotto y el Deportivo prorrogan el 18 de abril de 2013 su acuerdo de colaboración por otros cuatro años, hasta el 30 de junio de 2017.

Rudy, con la camiseta amarilla en un duelo ante el Sabadell en septiembre de 2013 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El penúltimo ascenso a día de hoy deja tres bonitas elásticas, además en una lycra ajustada y elástica que evoca a los modelos Kombat de Kappa. La elegante amarilla con finas líneas horizontales en azul marino la fotocopia Nike para el Chelsea en la temporada 2021-22.

Nace la gallega

El regreso a Primera División trae consigo la implantación de la equipación de la bandera gallega, ideada por la directiva presidida por Tino Fernández, y que la próxima temporada ya alcanzará su decimotercera edición. Los departamentos de comunicación y marca, puestos en marcha durante aquel mandato, empiezan a intervenir desde aquel momento en los motivos y diseños de las equipaciones, sobre todo en la última campaña de la marca de Trevignano. Con motivo del 110 aniversario, a instancias del club Lotto diseña una blanquiazul de franjas anchas como homenaje a la icónica elástica de finales de los años 60 y comienzos de los 70. Además, reconstruye la primera equipación de la historia del Deportivo: camiseta gris, pantalón negro y medias negras con dos rayas blancas, como dice el primer libro de actas del club. Es el uniforme alternativo junto a un nuevo rediseño de la bandera gallega.

Esa campaña 2016-17 trae otro curioso episodio. El nuevo reglamento de televisión de LaLiga impide al Deportivo jugar ante el Betis en el Benito Villamarín de blanquiazul, de gris y de Galicia. Lotto adapta una camiseta negra de catálogo para que el Dépor la vista junto al calzón y los calcetines de la camiseta del 110 aniversario. El Deportivo también se ve obligado a vestirla en las visitas a Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad.

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El vínculo con Lotto concluye después de 431 encuentros del primer equipo –342 oficiales y 89 amistosos– y con un bagaje de 27 diseños diferentes en ocho campañas. En cuanto a los colores, además de las nueve blanquiazules, la primera de las tres marcas italianas en equipar al Deportivo fabrica cuatro negras, tres gallegas, dos blancas, rojas y azul marino, mientras que se decanta por el violeta, el naranja, el amarillo, el granate y el gris en una ocasión.

Lotto llegó de rebote, como un suplente de un equipo de fútbol cualquiera, y se quedó como titular durante ocho años, más que ningún otro patrocinador técnico en la historia deportivista.