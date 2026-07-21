Hidalgo espera a Yeremay y Loureiro para la gira del Deportivo por Alemania e Italia

Yeremay y Loureiro, en la grada de San Lázaro Patricia G. Fraga

El Deportivo continúa avanzando en su puesta a punto para el regreso a Primera División y durante los próximos días comenzará a vaciarse la enfermería blanquiazul. Miguel Loureiro y Yeremay Hernández, que comenzaron la pretemporada al margen de sus compañeros, está previsto que se incorporen al trabajo con el grupo la próxima semana y todo apunta a que sus primeros minutos del verano llegarán durante la gira europea, en los amistosos frente a la Fiorentina y el Genoa.

El conjunto coruñés regresó a Abegondo el pasado 6 de julio tras las vacaciones para comenzar la preparación del curso 2026-27. Después de superar los habituales reconocimientos médicos, la plantilla inició los entrenamientos sobre el césped y lo hizo con tres ausencias: David Mella, todavía inmerso en la recuperación de su operación, además de Yeremay y Loureiro.

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El club informó de que tanto el canario como el cercedense seguían un plan específico de entrenamiento personalizado con el objetivo de prevenir "las molestias físicas con las que finalizaron la pasada temporada". En el caso de Yeremay, la pubalgia que arrastró durante buena parte del último curso condicionó su rendimiento, por lo que el Deportivo ha optado por un regreso progresivo para minimizar riesgos y garantizar que llegue en las mejores condiciones posibles al inicio de Liga. De hecho, el atacante ya ha realizado algunas tareas sobre el césped, aunque todavía sin integrarse en la dinámica colectiva.

Por su parte, Loureiro completó sobre el césped el tramo final de la pasada campaña, aunque no disputó la última jornada liguera frente a la UD Las Palmas con el ascenso ya certificado. Unas molestias físicas han ocasionado que tenga que iniciar la pretemporada a menor ritmo, aunque desde el club confían en que no le impidan estar al cien por cien para el inicio del campeonato. Además, ambos presenciaron desde la grada de San Lázaro el primer amistoso del verano ante la SD Compostela y tampoco participarán este sábado en el encuentro frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. La idea es que se incorporen al grupo durante la próxima semana, aunque su presencia tampoco está asegurada para el compromiso del próximo miércoles ante el CD Lugo ni para el primer partido de la gira, que enfrentará al Deportivo con el St. Pauli en Hamburgo. Antonio Hidalgo espera poder contar con ambos futbolistas, como muy tarde, para los duelos ante Fiorentina y Genoa.

David Mella y Miguel Loureiro, en Abegondo junto al médico del club, Alejandro Mejuto Patricia G. Fraga

El plan de la gira

El Deportivo pondrá rumbo a Alemania el sábado 1 de agosto, el mismo día en el que se medirá al St. Pauli en el Millerntor Stadion (18.30 horas). Al día siguiente, la expedición blanquiazul viajará a Italia para realizar una concentración que incluirá dos exigentes amistosos frente a equipos de la Serie A. El jueves 6 de agosto se enfrentará a la Fiorentina en el Stadio Curva Fiesole (20.00 horas), mientras que el sábado 8 visitará al Genoa en el Stadio Luigi Ferraris (20.45 o 21.00 horas, todavía por confirmar).

Una vez concluidas las pruebas en tierras italianas, el equipo regresará a A Coruña el 9 de agosto para preparar el último compromiso de la pretemporada. Será el miércoles 12 de agosto cuando reciba al Real Madrid en Riazor para disputar el Trofeo Teresa Herrera (21.00 horas). Cinco días después, el lunes 17 de agosto, el conjunto blanquiazul abrirá oficialmente la temporada 2026-27 de LaLiga en el estadio coruñés con el estreno ante el Elche.