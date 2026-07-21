Fernando Soriano: "No fichamos a Aubameyang por el nombre, lo que hemos visto nos ha impactado"
El director deportivo repasó la última hora de mercado y habló sobre la incorporación del gabonés para cerrar la delantera
Fernando Soriano aprovechó la presentación de Bright Ede para repasar la última hora del mercado del Deportivo. Y eso es hablar de Aubameyang. El maño se deshizo en elogios hacia el delantero gabonés y valoró positivamente todo lo que el club ha visto recientemente. Insistió en que la plantilla está prácticamente definida a falta de un lateral izquierdo y un central:
Proceso Aubameyang. “Comenté la semana pasada que buscábamos a partir de ahora jugadores con experiencia, que supieran complementar las carencias que teníamos. Quiero dejar claro que el fichaje de Aubameyang no es por el nombre. Lo último que hemos visto de él nos ha impactado. Actitud, hambre, entrega en cada partido, momentos defensivos… nos ha hecho ver que tiene una edad importante, pero que físicamente para nada se le nota. Estamos muy convencidos de que nos aporta mucho de lo que estábamos buscando”.
Juan Jesus. “Es un jugador que está ahí, como otros. Un bagaje importante, pero no hay nada cercano”.
Salidas. “Se ha anunciado lo de Diego al Huesca y el resto estamos en proceso. Hablando con clubes, posibles salidas… estamos viendo. En la portería está la situación de Eric Puerto y los mediocentros veremos en pretemporada, hay mucha competencia".
Eddahchouri. “La delantera si no hay salidas porque algún club viniera por un jugador, la zona de ataque con Bil, Zaka y Aubameyang estaría cubierta”.
Mercado. “Estamos viendo el mercado, la pretemporada… cómo han venido los jugadores… los partidos que vienen ahora van a ser más exigentes y veremos si detectamos algunas carencias. Tenemos partidos serios y a partir de ahí podremos tomar un poco más de decisiones en alguna posición más específica. La posición de lateral izquierdo solo está Quagliata, pero Xabi Campos está bien. La del central estamos peinando el mercado. Si el mercado está abierto, buscamos las mejores opciones y, a partir de ahí, el mercado nos dirá”.
Ritmo en Primera. “El Mundial siempre hace que el mercado vaya más lento por momentos. No he notado nada diferente. Es cierto que también hay equipos que empiezan un poco más tarde, jugadores que no saben qué van a hacer. El movimiento irá apareciendo a partir de que ciertos equipos empiecen a entrenar. Pero no ha habido nada destacable. En Segunda suele haber más movimientos que en Primera. No estoy encontrando mucha diferencia”.
Ritmo de mercado. “Al final, más o menos llevábamos siempre esta cantidad a estas alturas, más o menos. Las circunstancias del mercado. Cuando tenemos situaciones claras, tratamos de hacerlo lo antes posible. Cuanto antes lleguen, mejor… y ha surgido. No nos marcamos plazos cuando hablamos de planificación. Es cierto que en los últimos días siempre llegas con más nervios si queda algo por hacer. Sabíamos cuál era el objetivo. Y si hay una oportunidad que nos guste y podamos acometer, no esperaremos”.