Fernando Soriano busca un jefe para la defensa del Deportivo

Bright Ede, durante un entrenamiento en Abegondo Patricia G. Fraga

Con Aubameyang ya ejercitándose en Abegondo, el foco de las prioridades de Fernando Soriano para completar la plantilla del regreso a Primera División vuelve a situarse en el centro de la defensa. La dirección deportiva trabaja en la incorporación de un central con experiencia, liderazgo y personalidad que aporte equilibrio a una zaga marcada por la juventud - no alcanza los 24 años de media - y que permita al equipo competir con mayores garantías en una categoría tan exigente como LaLiga EA Sports.

Tras la llegada de Bright Ede, Antonio Hidalgo cuenta con cinco futbolistas que pueden actuar en el eje de la zaga, además del fabrilista Samu Fernández, aunque algunos ya no disfrutaron de gran protagonismo la pasada campaña. Arnau Comas nunca terminó de asentarse en el once, una situación similar a la de Dani Barcia, que tampoco consiguió hacerse con un puesto fijo a pesar de ser el único central zurdo. El verano del canterano podría terminar con una cesión para acumular minutos, aunque forma parte de ese grupo de futbolistas cuya pretemporada será la que determine su futuro.

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Por su parte, Lucas Noubi, una de las grandes revelaciones desde su llegada, dejó muy buenas sensaciones y apunta a asumir un papel importante, aunque todavía debe seguir creciendo para minimizar los errores propios de su juventud. A ese grupo se suma el polaco Ede, uno de los refuerzos del verano, que aterriza tras competir en la máxima categoría de su país, aunque todavía está por ver cómo será su adaptación al fútbol español.

En este escenario, actualmente el veterano de la línea de cobertura es Miguel Loureiro, aunque el cercedense tampoco ha competido nunca en la máxima categoría. A sus 29 años, fue una pieza indispensable para el técnico catalán el pasado curso, disputando 40 encuentros, 38 de ellos como titular, y acumulando 3.433 minutos entre Liga y Copa del Rey. Aunque su posición natural es la de lateral derecho, las necesidades del equipo lo llevaron a actuar prácticamente todo el curso como central, incluso en el perfil izquierdo. Tras el regreso de las vacaciones, su estado físico es una incógnita y, por tercera semana consecutiva de pretemporada, este lunes también comenzó trabajando al margen del grupo con un plan personalizado debido a las molestias que arrastró al final del pasado curso.

Por todo esto, el Deportivo mantiene como prioridad el fichaje de un zaguero que aporte seguridad defensiva, salida de balón y jerarquía para liderar una línea con mucho talento, pero escasa experiencia en la élite. Uno de los nombres que la dirección deportiva maneja es el del brasileño Juan Jesus, que ahora mismo está sin equipo después de poner fin a su etapa en el Nápoles. Con 35 años, su incorporación respondería a un patrón similar al que se ha seguido en la delantera con el fichaje de Aubameyang para complementar la chispa de Bil y Eddahchouri.

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Eso sí, Fernando Soriano ya dejó claro hace unos días que el club no tiene ninguna intención de acelerar su elección. “No vamos a precipitarnos en ningún paso. A medida que vayamos incorporando jugadores, iremos viendo. El mercado ha empezado hace catorce días, tenemos mes y medio por delante y no vamos a dar pasos precipitados”, explicó durante la presentación de Teun Gijselhart. Además, el director deportivo también confirmó que, como mínimo, llegarían tres incorporaciones más. Con el fichaje del punta ya tachado de la lista, las prioridades quedan reducidas a dos posiciones muy concretas: un central y un lateral izquierdo.

En todo caso, el Deportivo seguirá atento a las oportunidades que ofrezca el mercado y a la evolución de la pretemporada antes de tomar nuevas decisiones que podrían dejar alguna llegada más, mientras la búsqueda del líder para la defensa se mantiene como una de las principales tareas pendientes en la planificación antes de que se cierre la ventana estival el 1 de septiembre.