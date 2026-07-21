Bright Ede: "Soy rápido, fuerte y puedo superar líneas con la pelota"

Bright Ede en su presentación con el Deportivo JAVIER ALBORÉS

El Deportivo presentó este miércoles a uno de sus fichajes más estimulantes del verano. El polaco Bright Ede, de 19 años, es uno de los proyectos de central más prometedores del continente y llega ilusionado a un equipo con el que quiere crecer de la mano:

Proyecto. “Siento que, por supuesto, es un gran club con una gran historia. Tenemos un montón de jugadores jóvenes, es un entorno bueno para desarrollarme, las instalaciones tienen todo lo que necesitamos... Espero que el equipo vaya mejorando y mejorar también yo mismo”.

Referencias. “Queremos crecer como equipo, pero también la directiva quiere que crezca como jugador. Quiere que sea un futbolista importante para el equipo y que yo mismo me desarrolle como jugador”.

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Primeros días. “Me siento muy bien. Los primeros días me han recibido bien. Estoy deseando las próximas semanas, los próximos amistosos. En lo que necesito ahora centrarme es en aprender español, espero que en los próximos meses pueda hacer las entrevistas en castellano”.

Primer amistoso. “El primer amistoso, creo que jugamos bien. Para ser el primer partido, me entendí bien con mis compañeros. Creo que jugué bien, necesito más tiempo para entender mejor la táctica y los detalles, pero quedé contento con cómo jugamos”.

Contrato largo. “Antes de nada, eso significa que el club confía en mí. Eso es una señal de que queremos construir algo a largo plazo. Tenemos confianza en cada uno y ambos queremos hacer un camino juntos”.

Cómo se define. “Soy un defensa sólido. Soy rápido, fuerte, puedo jugar con la pelota, puedo conducir y superar líneas y esas son mis mejores habilidades”.

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Primera División. “Estuve viendo un montón de fútbol de Primera. Es una liga muy técnica. Creo que me adaptaré bien a esta liga y estoy deseando que empiece”.

Crecer para ser internacional. “Es mi objetivo, sí. Llegar a la selección. Pero paso a paso, quiero jugar aquí primero y luego ya veremos más cosas”.

Interés de fuera y salir de casa. “No fue fácil gestionar todo esto para un chico joven como soy. Cuando tienes tantas ofertas… pero al mismo tiempo también es muy bonito recibir llamadas de estos clubes grandes. Cuando me llamó el Dépor, supe inmediatamente que era donde quería estar. Cuando recibí la llamada no estaba siqueira pensando en otros clubes”.