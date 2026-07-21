Bright Ede contra el recelo hacia la juventud en las defensas de Primera

Bright Ede, durante el duelo ante la SD Compostela del pasado sábado en San Lázaro Patricia G. Fraga

Tiene una confianza enorme Fernando Soriano en lo que puede aportar Bright Ede a la defensa del Deportivo. Pero a nadie le escapa que llevar las riendas de una línea de cobertura es una tarea complicada para un chico que no cumplirá los 20 años hasta iniciada la segunda vuelta. No se le escapa al director deportivo, que en su presentación resaltó el proceso que tendrá que recorrer por su juventud, y lo demuestra también la propia competición. La temporada pasada la titularidad estuvo vetada para los centrales jóvenes y apenas tres defensores en edad juvenil o recién salidos fueron titulares con asiduidad en sus equipos: Pau Cubarsí, Jon Martín y Vitor Reis.

A la altura de estos nombres tendrá que estar el nuevo futbolista del Dépor, algo que desde luego no será sencillo. El futbolista del Barça viene de ser nombrado mejor jugador joven del Mundial que España acaba de ganar, mientras que el canterano txuri-urdin fue una de las revelaciones de la máxima categoría el curso pasado a las órdenes de Matarazzo. En el caso de Reis, brasileño del Manchester City cedido en el Girona, su gran curso en términos de participación se vio empañado por el descenso del equipo de Montilivi. No es mucho más larga la lista si ampliamos el abanico a toda la línea defensiva. Se sumarían Héctor Fort y Buba Sangaré, ambos laterales del Elche.

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Ede tendrá que superar no solo esa frontera de la juventud, también, como en el caso del vasco, el escaso contacto hasta la fecha con el fútbol de élite. Porque, a pesar del interés que despertó en varios clubes del fútbol europeo, el nuevo fichaje blanquiazul apenas ha disputado un puñado de partidos en la máxima categoría del fútbol polaco. Fueron 17 apariciones en total la pasada campaña en el Motor Lublin, siendo su participación en la Youth League la otra experiencia más cercana a la élite.

Grupo joven

El caso es que no se trata de un reto solo para Bright Ede, sino que el Dépor regresa a Primera con un núcleo defensivo considerablemente joven. Lucas Noubi, que fue el líder de la zaga el curso pasado, empezará la temporada con 21 años, solo dos menos que Dani Barcia, otro de los miembros de la retaguardia. Arnau Comas pasa por ser el central más mayor con los 26 que ha cumplido este año.

Ahora mismo, los líderes de la zaga en lo que a experiencia se refieren son Miguel Loureiro, reconvertido a central el curso pasado y que entrará en la treintena dentro de unos meses, y Ximo Navarro, que desde el lateral derecho aportará el mayor grado de veteranía con sus 36 primaveras.