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Dépor

Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces anuncian el cese de animación en el estadio

En un nuevo comunicado conjunto piden al deportivismo que renueve su abono

Sergio Baltar
20/07/2026 19:56
Manifestación del deportivismo el pasado jueves
Manifestación del deportivismo el pasado jueves
Javier Alborés
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Después de que el jueves pasado fuesen varios los deportivistas que salieron a la calle para protestar por las medidas impuestas por el club a los abonados de Marathón Inferior, ahora llega otro comunicado de los Riazor Blues, Federación de Peñas y Old Faces.

En él dejan claro que “non regalarán Marathón Inferior tan facilmente”. Además, especifican que esta cuestión no atañe únicamente a los tres colectivos que firman el escrito, sino que se trata de algo que “afecta a toda a bancada de Marathón Inferior e que implica a todas as zonas do estadio”. Se dirigen hacia los deportivistas que en estas últimas semanas apoyaron las protestas y expresaron su malestar de formas diferentes. A todos ellos les piden que sigan “mostrando unión e forza”.

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Una manifestación y un desencuentro

Más información

Si en un anterior comunicado pidieron a la afición que no renovase su abono, en este piden todo lo contrario. “O seguinte paso é que renovedes online o voso abono, xa que estamos asesorándonos legalmente de como proceder cando haxa que ir polas oficinas do club recoller o abono”, reza el escrito. Además, añaden que es importante que todos aquellos que acudan de forma presencial, pidan “sempre a folla de reclamacións de consumo da Xunta de Galiza”.

Silencio en Riazor

Comunican también que cesan toda actividad de animación organizada en el estadio de Riazor hasta nuevo aviso y explican que lo hacen para “evidenciar unha realidade que nunca debería ser necesario explicar: a animación non é un botón que se acende e se apaga por orde ninguén”.

Por último, ruegan que este silencio sirva para “reflexionar sobre o que significa a animación e sobre o respecto que merece.

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