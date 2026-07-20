Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces anuncian el cese de animación en el estadio
En un nuevo comunicado conjunto piden al deportivismo que renueve su abono
Después de que el jueves pasado fuesen varios los deportivistas que salieron a la calle para protestar por las medidas impuestas por el club a los abonados de Marathón Inferior, ahora llega otro comunicado de los Riazor Blues, Federación de Peñas y Old Faces.
En él dejan claro que “non regalarán Marathón Inferior tan facilmente”. Además, especifican que esta cuestión no atañe únicamente a los tres colectivos que firman el escrito, sino que se trata de algo que “afecta a toda a bancada de Marathón Inferior e que implica a todas as zonas do estadio”. Se dirigen hacia los deportivistas que en estas últimas semanas apoyaron las protestas y expresaron su malestar de formas diferentes. A todos ellos les piden que sigan “mostrando unión e forza”.
Si en un anterior comunicado pidieron a la afición que no renovase su abono, en este piden todo lo contrario. “O seguinte paso é que renovedes online o voso abono, xa que estamos asesorándonos legalmente de como proceder cando haxa que ir polas oficinas do club recoller o abono”, reza el escrito. Además, añaden que es importante que todos aquellos que acudan de forma presencial, pidan “sempre a folla de reclamacións de consumo da Xunta de Galiza”.
Silencio en Riazor
Comunican también que cesan toda actividad de animación organizada en el estadio de Riazor hasta nuevo aviso y explican que lo hacen para “evidenciar unha realidade que nunca debería ser necesario explicar: a animación non é un botón que se acende e se apaga por orde ninguén”.
Por último, ruegan que este silencio sirva para “reflexionar sobre o que significa a animación e sobre o respecto que merece.