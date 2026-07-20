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Dépor

Aubameyang completa su primer entrenamiento en Abegondo

Yeremay, Mella y Loureiro empiezan al margen del grupo por tercera semana consecutiva

Lucía Dávila
Lucía Dávila
20/07/2026 16:40
Aubameyang en Abegondo
Aubameyang, durante el entrenamiento de este lunes en Abegondo
Javier Alborés
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El Deportivo regresó este lunes al trabajo para iniciar la tercera semana de la pretemporada en una sesión marcada por el estreno de Aubameyang en Abegondo. El delantero completó su primer entrenamiento como blanquiazul y se ejercitó por primera vez junto a sus nuevos compañeros en la ciudad deportiva, participando con normalidad en el trabajo del grupo para comenzar su preparación de cara a la temporada 2026-27.

Tras su llegada a A Coruña el pasado sábado, el gabonés recibió el cariño de numerosos aficionados en el aeropuerto y, horas más tarde, presenció desde la grada de San Lázaro el primer amistoso del verano frente a la SD Compostela, un encuentro que terminó con victoria por 0-4 para el equipo coruñés. Dos días después, ya se puso por primera vez a las órdenes de Antonio Hidalgo, dando un paso más en su adaptación a la disciplina deportivista.

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Tras la jornada de descanso del domingo, el cuerpo técnico diseñó una sesión de alta intensidad que comenzó con una activación con rondos. Posteriormente, continuaron con tareas tácticas, un juego de posición y varios ejercicios de fútbol reducido para continuar afinando conceptos de cara al estreno liguero ante el Elche en Riazor.

Por otro lado, continúan al margen del grupo Yeremay, David Mella y Loureiro, que siguen con sus respectivos planes de entrenamiento personalizado, y Noé Carrillo, Samu Fernández, Kevin Sánchez y Xabi Campos fueron los canteranos presentes con el primer equipo.

El Deportivo se vuelve a ejercitar este martes a partir de las 10.30 horas con un nuevo amistoso en el horizonte, el sábado a las 19.30 horas ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. 

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Aubameyang, durante el entrenamiento de este lunes en Abegondo
Javier Alborés
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