Cinco apuntes del Compostela-Dépor: primeros pasos del camino en Santiago

Asp Jensen conduce el balón en el Compostela-Deportivo PATRICIA G. FRAGA

Apenas unas sesiones de entrenamiento, muchas piezas nuevas que encajar y un rival que ya no solo está varios escalones por debajo en lo que a la categoría respecta, sino que todavía está quitándose las últimas arenas de la playa porque su pretemporada no ha hecho más que comenzar. No es demasiado conveniente sacar conclusiones definitivas del primer partido de pretemporada del Deportivo ante el Compostela. Pero lo que sí es cierto es que el cómodo triunfo en el Vero Boquete de San Lázaro deja los primeros pasos y también los primeros mensajes a los que atender a lo largo del verano. Estos son los cinco apuntes que deja el inicio del camino en Santiago:

1 - Los recados de Antonio Hidalgo

Los primeros amistosos de cada pretemporada suelen servir, sobre todo, para establecer la base con la que los entrenadores van a trabajar. Y, por supuesto, las piezas que reciben el anuncio alto y claro nada más empieza a rodar el balón. Probablemente ya lo sabían, pero ni Diego Gómez, que ultima su salida en forma de cesión, ni Bouldini siquiera formaron parte de la expedición. Y de los que sí estuvieron, el gran protagonista fue Charlie Patiño. Pero protagonista desde la grada. El centrocampista inglés, del que Fernando Soriano ya había avanzado hace unos días que su salida es probable en este mercado, no se vistió y disfrutó del partido junto a Mella, Yeremay y Loureiro, lesionados, y el recién llegado Aubameyang.

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También hubo toque con lo visto sobre el césped. La rotación en la portería queda clara desde el primer segundo: Leo Román primero, Ferllo después. Mientras que José Ángel y Kevin Sánchez son ahora mismo los últimos de la lista en el reparto de minutos. El último mensaje de Hidalgo fue para el director deportivo, dando la alternativa de inicio al juvenil Xabi Campos en el lateral izquierdo, posición en la que ahora mismo solo cuenta con Quagliata. Envíen refuerzos.

2 - Misma coraza… con matices

Después de encontrar la fórmula del éxito en el tramo final de temporada, hay curiosidad por ver el plan de Hidalgo para el regreso a Primera División. Si apostará por la misma estructura o tratará de reforzarse algo más ante la exigencia de la máxima categoría. En la primera muestra quedó claro que ese camino es el correcto. Lo evidenció esa tan característica banda derecha líquida formada por Ximo Navarro y Adri Altimira, con una disposición en la que la amplitud y la profundidad son para los carrileros.

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Cinco defensas sobre el campo y, la vuelta de tuerca, tres centrocampistas en lugar de dos. La gran diferencia con respecto al final de Liga en la categoría de plata fue la sustracción de uno de los atacantes (normalmente Luismi y Yeremay escoltaban a Bil Nsongo), para añadir otro mediocentro. Lorenzo Amatucci y Teun Gijselhart se estrenaron de inicio para acompañar a Mario Soriano y solidificar una sala de máquinas que para el reto en la élite necesitará piernas y cemento además de cerebro. Hidalgo lo sabe. En la segunda parte, el planteamiento fue similar con Noé Carrillo siendo esa tercera pieza junto a Villares y Riki.

3 - Descubriendo a ‘Toni’

Otro de los focos de atención estaba, por supuesto, en conocer a los nuevos. Cuatro debutaron como titulares y la mejor puesta en escena fue para Teun, Toni para los amigos, Gijselhart. Soriano destacó en su presentación que el perfil equivalente en la plantilla es el de Diego Villares y el neerlandés tardó poco en demostrar que, al menos en lo que se refiere a motor y recorrido, la comparación no es desacertada.

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Mientras Amatucci fue el pivote más posicional, Teun se repartió la segunda altura con Soriano para compensar precisamente la falta del tercer atacante en el último tercio. Y dejó buenas sensaciones, presumiendo además un interesante olfato de llegador. Se movió entre líneas y pisó área siempre que la jugada lo requería, como en el tanto que abrió el marcador, en el que, además de la intuición para estar en el momento justo, dejó un remate de quilates tras el centro de Luismi Cruz.

4 - Balones a Jensen

No salió de inicio, aunque Hidalgo le presentó un escenario deseado cuando uno llega nuevo: toda la pista para él. Asp Jensen fue el único de los fichajes que actuó en el segundo tiempo y a falta de ver cómo evoluciona el joven talento danés, de lo que seguro no carece es de desparpajo. Recogió el guante y asumió el protagonismo tras el descanso para empezar a generar cada vez que recibía la pelota acostado sobre el carril izquierdo.

Elegancia en la conducción, capacidad en el primer paso y maneras de jugador importante las que mostró el nuevo atacante blanquiazul, al que solo le faltó serenarse en los últimos metros para poner la guinda a su estreno con un gol. Dejó además buen entendimiento con Quagliata a la hora de repartirse lo largo de la banda.

5 - Zaka no baja los brazos

Aunque es más probable que nadie haya salido tan reforzado del encuentro en Santiago que Zakaria Eddahchouri. Este verano ha sido el de la renovación de Bil Nsongo, que terminó como héroe del ascenso, hasta 2030. Ha sido el verano del fichaje de Aubameyang, cuyos ecos han resonado en buena parte del planeta fútbol. Mientras, el pichichi del Dépor del pasado curso no hace más que entrar en las quinielas para abandonar la plantilla a pesar de tener contrato.

Eddahchouri celebra uno de sus goles al Compostela PATRICIA G. FRAGA

Fernando Soriano lo defendía hace unos días en sala de prensa y frente al Compos, como ya había hecho el verano pasado, el punta dejó claro que no va a soltar el nueve blanquiazul sin pelear. Zaka salió al campo tras la reanudación y dejó dos golazos de bandera para sentenciar el encuentro. El primero en una acción individual tan compleja como bella para deshacerse de su rival. El segundo, con un remate de tijera que refuerza de razones a todos aquellos que piensan que el neerlandés tiene cosas que decir como deportivista en Primera.