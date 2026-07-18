Villares: "El Dépor somos todos y esa unión tiene que volver"

Diego Villares en rueda de prensa tras el Compostela-Deportivo Yago Freire

Venció el Deportivo por 0-4 ante el Compostela en San Lázaro y el capitán del conjunto, Diego Villares, habló sobre las sensaciones en este primer test y sobre la llegada de los nuevos fichajes, entre ellas la de Aubameyang, con quien solamente ha tenido tiempo de "intercambiar dos frases".

Sensaciones. "Yo creo que la valoración es que es el primer partido de la pretemporada contra un equipo que lleva poquitos días entrenando y para empezar a coger ritmo y sensaciones, ir jugando juntos y conociéndonos poco a poco".

Vuelta a los partidos. "Siempre cuesta volver a empezar, pero creo que son importantes todos los partidos de pretemporada para coger ritmo y volver a competir".

Centro del campo. "He podido verlos esta semana entrenando y son gente con ritmo y con calidad. Son gente nueva que viene a aportar su granito de arena".

Cómo vuelve Antonio Hidalgo. "Vuelve igual, al dedillo, al milímetro y nos mete caña, pero eso es bueno para todos y nos va a llevar al límite y estamos contentos".

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Aubameyang. "Coincidí muy poquito con él e intercambié dos frases, que ya estábamos para salir a calentar".

Nuevos fichajes. "A 'Toni' no lo conocía tanto, a Amatucci ya lo tenía controlado porque nos tocó sufrirlo la temporada pasada y ahora lo tenemos en nuestro bando".

Trayectoria de Auba. "De sobra es conocida su trayectoria. Viene de equipos top y es un fichaje que a todos nos ilusiona, tanto a vosotros como a la gente ya en la plantilla, todos sabemos de lo que es capaz".

Competencia en la delantera y rendimiento de Zaka. "No voy a descubrir a Zaka para nada, ya sabéis de sobra de lo que es capaz y en el área es de lo mejor con lo que yo he jugado. Sabemos que la que tenga va a entrar o va a estar muy cerca".

Vuelta a Primera División. “La palabra es ilusión, son ya unos cuantos años, ya me cayeron tres por delante y siempre había dicho que este era un sueño por cumplir y esperemos que lo antes posible".

Crispación de la afición. "Estoy fuera del tema de lo que está ocurriendo, pero lo importante es la unión, que es lo que nos ha llevado a estar donde estamos. El Dépor somos todos y esa unión tiene que volver para cumplir todos nuestros objetivos".