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Dépor

SD Compostela–Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online el primer amistoso de pretemporada 

El equipo dirigido por Antonio Hidalgo arranca los exámenes del verano este sábado en San Lázaro

Esther Durán
18/07/2026 17:54
Yeremay, durante el partido ante la SD Compostela el pasado verano
Archivo DXT
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Tras las dos primeras semanas de pretemporada, llega el primer examen para el Deportivo. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo visita este sábado a las 20.00 horas a la SD Compostela en el que será el primer amistoso del verano para los blanquiazules. El duelo ante el cuadro santiagués, recién ascendido a Segunda RFEF, es la primera oportunidad de ver a los nuevos fichajes sobre el césped. Teun Gijselhart, Leo Román, Brigth Ede, Lorenzo Amatucci y Asp Jensen podrían disfrutar de sus primeros minutos defendiendo la camiseta blanquiazul, y se espera que Aubameyang, quien aterrizó esta mañana en A Coruña, también esté presente en el estadio Vero Boquete de San Lázaro.

📅 Horario del Compostela-Deportivo

El encuentro entre la SD Compostela y el Deportivo se jugará en el siguiente horario y escenario:

  • Día: sábado, 18 de julio
  • Hora: 20.00 horas
  • Estadio: Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro
  • Competición: amistoso

📺 Dónde ver el Compostela–Deportivo en TV

Villares y Comas, con el balón, durante un entrenamiento del Deportivo de pretemporada en Abegondo

Las cinco incógnitas del Deportivo que Antonio Hidalgo debe empezar a despejar en Santiago

Más información
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