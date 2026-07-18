SD Compostela–Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online el primer amistoso de pretemporada 

Yeremay, durante el partido ante la SD Compostela el pasado verano Archivo DXT

Tras las dos primeras semanas de pretemporada, llega el primer examen para el Deportivo. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo visita este sábado a las 20.00 horas a la SD Compostela en el que será el primer amistoso del verano para los blanquiazules. El duelo ante el cuadro santiagués, recién ascendido a Segunda RFEF, es la primera oportunidad de ver a los nuevos fichajes sobre el césped. Teun Gijselhart, Leo Román, Brigth Ede, Lorenzo Amatucci y Asp Jensen podrían disfrutar de sus primeros minutos defendiendo la camiseta blanquiazul, y se espera que Aubameyang, quien aterrizó esta mañana en A Coruña, también esté presente en el estadio Vero Boquete de San Lázaro.

📅 Horario del Compostela-Deportivo

El encuentro entre la SD Compostela y el Deportivo se jugará en el siguiente horario y escenario:

Día : sábado, 18 de julio

: sábado, 18 de julio Hora : 20.00 horas

: 20.00 horas Estadio : Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro

: Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro Competición: amistoso

📺 Dónde ver el Compostela–Deportivo en TV

TVG : El encuentro se puede seguir en el segundo canal de la Televisión de Galicia, que retransmitirá toda la pretemporada del conjunto blanquiazul en abierto.

: El encuentro se puede seguir en el segundo canal de la Televisión de Galicia, que retransmitirá toda la pretemporada del conjunto blanquiazul en abierto. YouTube: A través del canal oficial de YouTube del Deportivo.