SD Compostela–Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online el primer amistoso de pretemporada
El equipo dirigido por Antonio Hidalgo arranca los exámenes del verano este sábado en San Lázaro
Tras las dos primeras semanas de pretemporada, llega el primer examen para el Deportivo. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo visita este sábado a las 20.00 horas a la SD Compostela en el que será el primer amistoso del verano para los blanquiazules. El duelo ante el cuadro santiagués, recién ascendido a Segunda RFEF, es la primera oportunidad de ver a los nuevos fichajes sobre el césped. Teun Gijselhart, Leo Román, Brigth Ede, Lorenzo Amatucci y Asp Jensen podrían disfrutar de sus primeros minutos defendiendo la camiseta blanquiazul, y se espera que Aubameyang, quien aterrizó esta mañana en A Coruña, también esté presente en el estadio Vero Boquete de San Lázaro.
📅 Horario del Compostela-Deportivo
El encuentro entre la SD Compostela y el Deportivo se jugará en el siguiente horario y escenario:
- Día: sábado, 18 de julio
- Hora: 20.00 horas
- Estadio: Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro
- Competición: amistoso
📺 Dónde ver el Compostela–Deportivo en TV
- TVG: El encuentro se puede seguir en el segundo canal de la Televisión de Galicia, que retransmitirá toda la pretemporada del conjunto blanquiazul en abierto.
- YouTube: A través del canal oficial de YouTube del Deportivo.