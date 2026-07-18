Las cinco incógnitas del Deportivo que Antonio Hidalgo debe empezar a despejar en Santiago

Villares y Comas, con el balón, durante un entrenamiento del Deportivo de pretemporada en Abegondo Patricia G. Fraga

Se abre el telón de pretemporada para el Deportivo, que este sábado (20.00 horas, TVG2 y Youtube RC Deportivo) estrena su calendario de amistosos con una visita al Vero Boquete de San Lázaro, donde le espera un Compostela que ya fue rival veraniego el pasado curso y que recibe al club herculino como recién ascendido a Segunda Federación.

El duelo coge todavía en pañales a ambos equipos, aunque servirá para que Antonio Hidalgo y su cuerpo técnico comiencen a despejar varias de las numerosas y habituales incógnitas que sobrevuelan sobre el primer equipo blanquiazul.

El encaje de los nuevos

Son cinco incorporaciones, a la espera de confirmar oficialmente la llegada de Pierre-Emerick Aubameyang. Y es probable que todos ellos disfruten de sus primeros minutos vistiendo la camiseta de juego del Deportivo.

Será el momento para comprobar en qué posición ve Antonio Hidalgo a Jonathan Asp Jensen, qué rol les quiere pedir a Teun Gijserhart y Lorenzo Amatucci en el centro del campo, si Bright Ede juega como único central zurdo de la zaga o puede compartir línea con Dani Barcia y si Leo Román ya arranca con los galones de portero titular ya en el primer amistoso del verano.

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La posición de Soriano

Es una de las grandes dudas en cuanto a planificación. Mario Soriano demostró el pasado curso en Segunda que podía ejercer como mediocentro en un doble pivote. El césped enseñó que, de hecho, se encontraba más cómodo en ese rol dentro del ecosistema del Deportivo.

Sin embargo, el escenario cambia. No solo por los rivales, sino por los compañeros. Y una de las características de los ecosistemas para ser sostenibles es la adaptación.

Sin competencia directa en la mediapunta más allá de un Luismi Cruz y un Asp Jensen que se pueden mover por otras zonas, no sería descartable que el madrileño regresase a la posición del ‘10’, teniendo en cuenta que con Amatucci y Teun se refuerza el perfil creativo de la sala de máquinas. Pero habrá que ver si Hidalgo apuesta por esa figura dentro de su estructura y si en ese rol más alejado del área propia y cercano a la rival cabe Mario.

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Los futbolistas sin futuro asegurado

No son pocos los casos de jugadores que parten como integrantes de la actual plantilla del Deportivo pero tienen casi imposible seguir perteneciendo a ella. O, al menos, su hueco no está, ni mucho menos, asegurado.

En el primer grupo se encuentran, además de Mohamed Bouldini o Diego Gómez, futbolistas que ascendieron a Primera División como José Ángel Jurado y Charlie Patiño. Es probable que ninguno de ellos tenga minutos en el Vero Boquete, ya que no entran en la planificación.

En la segunda casuística se encuentran Arnau Comas y Dani Barcia. Con la zaga como la única línea a reforzar con obligatoriedad ante la necesidad de sumar competencia para Quagliata en el lateral izquierdo pero también experiencia en su núcleo, el catalán y el cambrés deberán convencer a Hidalgo de que tienen hueco en la plantilla del Deportivo 2026-27 durante estas primeras semanas de pretemporada. Y para ello es fundamental levantar la mano en los entrenamientos, pero también en los amistosos.

El lateral izquierdo

Precisamente esa falta de efectivos en el lateral izquierdo abre incógnitas acerca de la manera en la que Antonio Hidalgo cubrirá una posición que, durante el pasado curso, tuvo mucho más que responsabilidades defensivas.

Sin Sergio Escudero, al que el Dépor no renovó después de dos temporadas con poca continuidad por las lesiones, Giacomo Quagliata es el único futbolista del primer equipo que encaja en esa posición. Dicho puesto podría ser ocupado por David Mella, pero el canterano es una de las tres bajas seguras por motivos físicos de cara a este partido. A él se le unen Miguel Loureiro y Yeremay, que continúan entrenando con planes personalizados.

Por el momento, la falta de relevo del italiano abre una puerta al juvenil Xabi Campos, el único lateral específico que ha subido desde abajo para entrenarse a la órdenes de Hidalgo.

El espacio para la cantera

Campos es uno de los nombres de la base de Abegondo que, con mucha probabilidad, tendrá minutos en San Lázaro. Junto al lateral están entrenando con el primer equipo Samu Fernández, Noé Carrillo, Adrián Guerrero y Kevin Sánchez, además de un Bil Nsongo que ya es, de facto, jugador de la primera plantilla.

La ausencia de Loureiro abre una ventana más grande a Samu, que ya fue uno de los jugadores con más minutos en la pretemporada del verano del 2025. Por su parte, las bajas de Mella y Yeremay confluyen en una menor competencia tanto para Kevin como para Guerrero. El primero encaja en punta —donde solo están Nsongo y Zaka— o en cualquiera de las dos bandas, los pasillos reservados para Adrián Guerrero, que podría ganarse una oportunidad con el primer equipo por su condición de extremo adaptable a carrilero.