Dépor
En directo | Sigue el streaming del Compostela-Deportivo, primer amistoso de pretemporada
El equipo dirigido por Antonio Hidalgo se somete este sábado (20.00 horas) en San Lázaro al primer examen del verano
Tras las dos primeras semanas de pretemporada, llega el primer examen para el Deportivo. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo visita este sábado a las 20.00 horas a la SD Compostela en el que será el primer amistoso del verano para los blanquiazules. Además, es la primera oportunidad de ver a los nuevos fichajes sobre el césped y se espera que Aubameyang, quien aterrizó esta mañana en A Coruña, también esté presente en el estadio Vero Boquete de San Lázaro.