Tras las dos primeras semanas de pretemporada, llega el primer examen para el Deportivo. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo visita este sábado a las 20.00 horas a la SD Compostela en el que será el primer amistoso del verano para los blanquiazules. Además, es la primera oportunidad de ver a los nuevos fichajes sobre el césped y se espera que Aubameyang, quien aterrizó esta mañana en A Coruña, también esté presente en el estadio Vero Boquete de San Lázaro.

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