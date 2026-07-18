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Dépor

En directo | Sigue el streaming del Compostela-Deportivo, primer amistoso de pretemporada

El equipo dirigido por Antonio Hidalgo se somete este sábado (20.00 horas) en San Lázaro al primer examen del verano

Esther Durán
18/07/2026 19:49

Tras las dos primeras semanas de pretemporada, llega el primer examen para el Deportivo. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo visita este sábado a las 20.00 horas a la SD Compostela en el que será el primer amistoso del verano para los blanquiazules. Además, es la primera oportunidad de ver a los nuevos fichajes sobre el césped y se espera que Aubameyang, quien aterrizó esta mañana en A Coruña, también esté presente en el estadio Vero Boquete de San Lázaro.

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