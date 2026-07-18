El Deportivo se fija en Juan Jesus para reforzar la defensa 

Juan Jesus en un partido con el Nápoles NÁPOLES

Tras hacerse oficial la llegada de Aubameyang, el Deportivo continúa avanzando en las necesidades de la plantilla de cara al regreso a Primera División. Con el delantero ya en A Coruña desde este sábado, el foco vuelve a la parcela defensiva, donde Fernando Soriano tiene como prioridad reforzar las posiciones de central y lateral izquierdo. Según desveló el periodista Ángel García, uno de los nombres que se encuentra en la agenda blanquiazul es el del brasileño Juan Guilherme Nunes Jesus.

La entidad herculina sigue de cerca la situación del defensor, que se encuentra libre después de finalizar su contrato con el Nápoles. El zaguero, de 35 años, encaja en el perfil de futbolista con experiencia que la dirección deportiva busca para completar un grupo que este verano ha apostado con fuerza por el talento joven. De hecho, el director deportivo blanquiazul ya había avanzado durante la presentación de Teun Gijselhart que, tras las primeras cinco incorporaciones, como mínimo llegarían tres refuerzos más, y que buscarían perfiles con mayor recorrido en la élite para aportar la experiencia y la jerarquía necesarias a la hora de competir en la máxima categoría.

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El brasileño llegaría a Riazor tras haber disputado 35 encuentros la pasada campaña entre la Serie A, la Coppa Italia, la Supercopa de Italia y la Liga de Campeones con el Nápoles, donde militó durante las últimas cinco temporadas. Durante ese periodo levantó dos títulos de Liga y una Supercopa de Italia, además de contribuir con cinco goles. A lo largo de su carrera también ha defendido las camisetas del Internacional de Porto Alegre, la Roma y el Inter de Milán, acumulando una amplia experiencia en el fútbol de máximo nivel. Además, fue internacional absoluto con Brasil en cuatro ocasiones.