El Deportivo antes que Cesc Fábregas y los privilegios del fútbol turco: la intrahistoria del fichaje de Aubameyang

Aubameyang a su llegada a Alvedro German Barreiros

Muchos deportivistas todavía se preguntan cómo Pierre-Emerick Aubameyang se ha convertido en nuevo jugador del Deportivo. Como todas las operaciones en el mercado de fichajes, este traspaso, por el que el club blanquiazul ha desembolsado algo más de 1 millón de euros tras llegar a un acuerdo con el Olympique de Marsella, tiene sus entresijos más allá del aspecto económico.

Se trata de un movimiento en el que el Dépor ha sabido operar con habilidad para adelantarse a otros grandes equipos que tentaban al gabonés. Uno de ellos, un viejo conocido en mercados recientes y al que le ha vuelto a ganar la partida: el Como de Cesc Fábregas. El conjunto italiano, que el pasado verano llamó a la puerta de Abegondo para llevarse a Yeremay a la Serie A, volvió a cruzarse en el camino blanquiazul en la carrera por Auba. Fue el propio técnico español el que llamó directamente al gabonés cuando ya estaba en conversaciones con el club herculino, que acabó siendo su elección final. Desde el Calcio también pujó fuerte el Genoa, rival del Dépor esta pretemporada, para el que el último curso del punta en Francia tampoco pasó inadvertido.

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Además de con la música de la Champions que lo tentaba desde Lombardía, en Riazor también han tenido que pelear contra los privilegios que siempre ofrece el fútbol turco. El Çorum FK, recién ascendido a la máxima categoría, le ofrecía, además de un buen salario, la posibilidad de trasladarse a entrenar en helicóptero para que el jugador pudiese elegir la ciudad en la que tener su residencia.

Un proyecto que convence

Seguro que no será el último Aubameyang, pero desde luego no será tampoco el primero en destacar que una de las cosas que le sedujo del Deportivo fue el proyecto que está construyendo el club blanquiazul... y también A Coruña. A sus 37 años, el delantero ha decidido mudarse con su familia para vivir esta nueva experiencia y no ahorró preguntas sobre la ciudad y su estilo de vida.

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Por supuesto, también quiso conocer con todo lujo de detalles los planes deportivos de la entidad no solo para esta temporada, sino también a medio plazo, ya que a pesar de su edad considera que todavía le queda gasolina en el tanque para sumar un último éxito a su currículum. Después de una intensa operación, Aubameyang ha firmado por 2028, lo que hace evidente que el Deportivo supo tocar las teclas correctas para hacer sonar todo lo que el nuevo delantero estrella del equipo quería escuchar.