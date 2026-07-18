Crónica | Eddahchouri se reivindica en el estreno del Deportivo ante el Compostela (0-4)

Compostela-Deportivo Patricia G. Fraga

El Deportivo cumplió en su primer examen de pretemporada al vencer con contundencia a la SD Compostela (0-4). El equipo blanquiazul, todavía con mucho por desperezar, dio buena cuenta de un rival que fue de más a menos, como era de esperar al haber tenido menos de una semana de entrenamientos.

Comenzar a sacudirse el óxido de las piernas y por el camino empezar a conocer a los nuevos compañeros. Para eso sirven siempre los primeros partidos de pretemporada, más si, como en el caso del Dépor, la preparación se afronta con un buen número de incorporaciones ya desde el primer minuto del verano.

Antonio Hidalgo es consciente de que la dirección deportiva blanquiazul le está poniendo en sus manos numerosas herramientas desde muy temprano y que no tiene tiempo que perder cuando falta apenas un mes para que los disparos lleven fuego real. De esta forma, el técnico catalán optó por poner en liza un once en el que ya estaban presentes cuatro de los seis fichajes que el equipo coruñés ha firmado hasta la fecha. Leo Román, Bright Ede, Lorenzo Amatucci y Teun Gijselhart supieron pronto lo que es vestir la blanquiazul. Asp Jensen tuvo que esperar algo más, mientras que el último y el más brillante en llegar, el gabonés Aubameyang, presenció la puesta en escena de sus nuevos compañeros desde la grada del estadio santiagués.

Aubameyang, presente en San Lázaro junto a un Patiño que no se viste de corto Más información

Para todos aquellos aficionados que todavía tenían en la retina al Dépor que hace bien poco logró el ascenso a Primera, los que lo vieron desde la distancia y los que acudieron a San Lázaro para entrar, no sin problemas ni retrasos en el recinto, el bloque que echó a andar sobre el césped compostelano seguro que les trajo recuerdos familiares. Hidalgo parece querer seguir explorando esa estructura que tan buen resultado le dio en la recta final y así lo evidenció esa pareja tan característica en la banda derecha. Ximo Navarro cerrando la línea defensiva y Altimira por delante.

Donde se notó el primer giro, uno que quizá tenga que ver con las exigencias que presentará la nueva categoría, es en el centro del campo, donde el preparador deportivista sacrificó un atacante por ponerle a Mario Soriano dos acompañantes. Amatucci y ‘Toni’ Gijselhart escoltaron al ‘21’ para permitirle partir desde posiciones más adelantadas en el terreno de juego.

Como era de esperar, no hubo excesiva fluidez ni brillantez, pero la diferencia de categoría entre el Dépor y un Compos que hace tres semanas que logró volver a Segunda RFEF abrió el grifo de las ocasiones. La primera de un Bil Nsongo que ha regresado de las vacaciones dispuesto a aprovechar el tiempo mientras que la competencia por el nueve no se hace salvaje. El camerunés se movió, ofreció apoyos y mostró de nuevo veneno en el área, encontrándose con Edu Sousa tras un potente disparo cruzado. No falló minutos más tarde Gijselhart, dejando la virtud de llegador como carta de presentación para rematar con un toque sutil un buen centro de Luismi Cruz desde la izquierda, donde el juvenil Xabi Campos dejó unas sensaciones más que notables.

Territorio Eddahchouri

Por supuesto, Hidalgo aprovechó el descanso para sacar un equipo completamente nuevo a la vuelta del intermedio. Fue el momento para el esperado estreno de Jensen, pero el que acaparó los focos en el segundo tiempo fue Zakaria Eddahchouri, que ha desarrollado un curioso idilio con el estadio de San Lázaro, donde el verano pasado ya había abierto el verano con un doblete.

Justo cuando su presencia en la plantilla se pone en duda por la subida de Bil y la reciente llegada de Aubameyang, el neerlandés decidió reivindicarse con goles de categoría. Como si estuviera picado en el orgullo, Zaka decidió reivindicarse dejando dos goles después de dos detalles de alta costura. El primero cocinándoselo él mismo con una pisadita para librarse de su par y definir al palo largo sin apenas ángulo. El segundo, cazando al vuelo un centro de Samu para repetir con una espectacular chilena.

Poco tiempo hubo para sacar alguna conclusión más. Que Quagliata sigue con el motor intacto y que Kevin Sánchez, que al igual que José Ángel tuvo sus minutos en el tramo final, volvió a ver puerta como blanquiazul. Dentro de una semana la pretemporada sube de nivel con la visita al Real Oviedo en el Carlos Tartiere (sábado 25, 20.00 horas).

Compostela 0 - 4 Deportivo

Compostela: Edu Sousa; Mario Hermo, Damián, Miguel Prado, Manu Rivas; Uzal, Samu; Jordan, Rosón, Goris; Buba. También jugaron: Unai, Yeray, Diéguez, Turby, Besada, Javi García, Santana, Abaña, Arrojo, Castro, Domínguez, Longa, Saa, Mateo.

Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Arnau Comas, Bright Ede, Xabi Campos; Alti, Amatucci, Gijselhart, Mario Soriano; Luismi Cruz, Bil Nsongo. Once de la segunda parte: Ferllo; Samu, Noubi, Barcia, Quagliata; Riki, Villares; Noé Carrillo, Asp Jensen, Eddahchouri. También jugaron: José Ángel y Kevin Sánchez.

Goles: 0-1, m.18: Gijselhart. 0-2, m.64: Eddahchouri. 0-3, m.76: Eddahchouri. 0-4, m.90+3: Kevin Sánchez.

Árbitro: Alberto Gómez (Pontevedra).

Incidencias: Estadio Vero Boquete de San Lázaro. Primer partido de pretmeporada del Dépor.