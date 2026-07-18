Aubameyang ya está en A Coruña tras firmar por el Deportivo

El deportivismo se ha despertado pellizcándose este sábado para terminar de creerse que la noticia con la que el viernes se fue a la cama era real. Y, efectivamente, Pierre-Emerick Aubameyang es a todos los efectos jugador del Deportivo y ya está en A Coruña para, después de hacerlo en diferentes vídeos en redes sociales, demostrarlo también de carne y hueso.

Este mediodía, el nuevo delantero llegó al aeropuerto de Alvedro, donde sonriente posó por primera vez con los colores blanquiazules en terreno coruñés, después de lucirlos por las calles de Madrid junto a su padre el viernes, como el mismo mostró en redes sociales. También aprovechó para sacarse sus primeras fotos con algunos deportivistas que se acercaron al aeropuerto.

Aubameyang en Alvedro a su llegada a A Coruña GERMÁN BARREIROS

Ya en suelo herculino, Aubameyang tiene ahora por delante una jornada intensa en el que será su primer día completo como futbolista del Dépor. La intención es que por la tarde esté en San Lázaro para ver a sus nuevos compañeros en acción en el estreno de la pretemporada ante la SD Compostela. Con jornada de descanso mañana domingo, no será hasta el lunes cuando el punta se ponga a las órdenes de Antonio Hidalgo para empezar la pretemporada ya de forma oficial, que tendrá su siguiente meta el próximo sábado en el Carlos Tartiere, cuando se espera que haga su debut.

El '7' de Aubameyang ya se vende

El Deportivo quiere convertir a Aubameyang en una de las caras del nuevo proyecto y además de su anuncio oficial, el viernes también hizo oficial que el delantero llevaría el número 7 en la camiseta. La elástica con el dorsal de Auba se puso de inmediato a la venta en la Déportienda y muchos aficionados no han tardado en hacerse con un objetivo llamado a estar más que cotizado esta temporada.

Un aficionado del Dépor con la camiseta de Aubameyang este sábado en A Coruña German Barreiros

Las expectativas están por las nubes y ahora solo falta ver cómo responde el flamante fichaje deportivista en el terreno de juego para que Riazor confirme a su nuevo ídolo.