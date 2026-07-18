Aubameyang y el espacio para el gol veterano en Primera División

Esa idea repetida siempre por los protagonistas de que el fútbol no tiene memoria se ha acentuado en la última década. Con esa obsesión por la inmediatez que va de la mano de una sociedad que a menudo se aburre rápido de todo para buscar el siguiente estímulo. En el deporte rey esto se traduce en un cierto edadismo, a menudo exagerado, al despreciar a los deportistas cuando llegan a una edad que hasta hace no mucho se consideraba el momento cumbre de las carreras profesionales. Por eso, y en una interesante paradoja, en el momento en el que más herramientas hay para luchar contra el paso del tiempo, la competencia, y los aficionados, miran cada vez con más recelo a esos jugadores que acaban de dejar atrás la barrera de los 30. Ya no digamos la de los 35. Es el DNI lo único que hace sospechar a muchos del inminente fichaje de Aubameyang por el Deportivo. Un futbolista que a sus 37 años viene de demostrar que todavía está perfectamente capacitado para competir en la máxima élite, pero que tendrá que salir a jugar sobre el césped de Riazor bajo una enorme lupa que examinará cada movimiento suyo relacionado con los kilómetros que ya lleva sobre las piernas.

Pero, ¿realmente influye tanto la edad en la relación con el gol? La Primera División no ha sido excepción a esta tendencia de poner reticencias a la hora de apostar por delanteros veteranos, aunque siempre ha dejado su espacio. En las últimas cinco temporadas, la media de atacantes con 35 años o más ha sido de cinco, repitiendo en muchos casos el mismo futbolista que sabe adaptarse para continuar en lo más alto a pesar de acercarse ya a la barrera de los 40. Esta misma temporada han sido siete los arietes que han llevado la responsabilidad del gol en sus equipos con resultados dispares. El que mejor ha sabido llevar esa pelea imposible de ganar contra el tiempo ha sido Lewandowski. El polaco, un año mayor que ‘Auba’ y con el que compartió vestuario en el Borussia Dortmund hace más de una década, ha sido capaz de marcar 14 goles en 31 partidos de Liga a sus 36 años. Pero es que el curso pasado, con 35, se fue hasta los 27 tantos. Sin duda, el ejemplo a seguir por el nuevo atacante deportivista. En el otro extremo está la apuesta del Real Oviedo, con la que pueden establecerse paralelismos al tratarse de un recién ascendido. El verano pasado en el Tartiere apostaron por la sabiduría de Salomón Rondón para el regreso a la máxima categoría… y duró seis meses. Cierto es que el venezolano, que marcó dos goles en 16 partidos antes de regresar a Pachuca en enero.

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En el último lustro siempre ha habido al menos cuatro referencias ofensivas que sobrepasaran esa edad que parece tabú. Los mejores ejemplos de consistencia en la recta final de sus carreras son Cristian Stuani y Iago Aspas, con cuatro y tres campañas consecutivas, respectivamente, siendo capaces de reinventarse para ser piezas importantes en sus equipos a pesar de la edad. El uruguayo bajó este curso por primera vez de los 30 partidos (jugó 21), mientras que el capitán del Celta, que ha renovado por un año más e iniciará la próxima Liga con 39 años, ha estado siempre por encima de la treintena de partidos, marcando cinco, diez y nueve goles en las últimas tres temporadas.

No es lo mismo

Obviamente, existe el riesgo en este tipo de apuestas. Hay casos recientes como el del propio Rondón o Jaime Mata, en la UD Las Palmas en la 2024-25, donde la experiencia no fue suficiente para compensar la pérdida de atributos físicos natural del paso del tiempo. Lo mismo le sucedió a Negredo en su último curso en el Cádiz con 37 años o a Ángel Rodríguez con el Mallorca en la 2022-23.

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En todo caso es complicado establecer comparaciones entre estos delanteros y Aubameyang. Porque pocos o ninguno pueden presumir de hacer lo que él hizo con 34 años antes de superar esa frontera psicológica. Antes de su aventura en el fútbol árabe y el regreso a la Ligue 1, el atacante firmó una 2023-24 sobresaliente marcando 29 tantos, 10 de ellos en la Europa League.