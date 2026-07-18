Aubameyang, presente en San Lázaro junto a un Patiño que no se viste de corto

Aubameyang y Charlie Patiño en San Lázaro antes del Compostela-Deportivo PATRICIA G. FRAGA

Llegó este mismo sábado a Alvedro en torno a las 11.00 horas y esta tarde verá por primera vez en acción a sus nuevos compañeros. Pierre-Emerick Aubameyang, fichaje estrella del Deportivo, está presente en el estadio Vero Boquete de San Lázaro para seguir en directo los primeros pasos del Deportivo en esta pretemporada.

El gabonés seguirá el choque ante el Compostela desde la grada del estadio compostelano. Y lo hará junto a un Charlie Patiño con el que coincidió en el Arsenal y que no se ha vestido de corto para disputar el choque. Esta circunstancia evidencia que su salida del Deportivo está cerca.

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El inglés es uno de los jugadores que no cuenta de cara al proyecto de Primera División (tal y como dejó entrever Fernando Soriano el pasado martes) y, a pesar de entrenar junto a sus compañeros, no formará parte de los planes de Hidalgo en este primer partido de pretemporada, en el que sí estará José Ángel Jurado, que también tiene más que difícil continuar. El andaluz comenzará siguiendo el choque desde el banquillo, al igual que un Dani Barcia que tampoco tiene su futuro asegurado.

Mientras, Arnau Comas, otro de los futbolistas con su continuidad en duda, arranca como titular este calendario de amistosos formando pareja en el centro de la zaga con el joven Bright Ede.