Así lo vivió la afición | Victoria plácida entre la ilusión y las ganas del deportivismo

Afición del Deportivo presente en el Estadio Vero Boquete Patricia G. Fraga

Miles de aficionados se desplazaron a la capital gallega para presenciar el primer partido del Dépor en la pretemporada. En el Estadio Vero Boquete de San Lázaro, hubo casi 5.000 espectadores que no se quisieron perder la primera cita de preparación para la campaña en una nueva categoría tanto para el Compostela como para el Deportivo, ambos recién ascendidos a Segunda Federación y Primera División respectivamente.

En la previa, la hinchada herculina esperó a la llegada del autobús del conjunto blanquiazul para recibir a la plantilla. Diego Villares y Leo Román fueron de los más aclamados.

Durante el duelo, el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo se impuso a su rival picheleiro con los tantos de Teun Gijselhart y Kevin Sánchez y el doblete de Zakaria Eddahchouri, quien fue aplaudido por toda la grada, tanto local como visitante, después de anotar de tijera su segundo gol.

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Los jugadores no disponibles –Mella, Yeremay, Loureiro, Patiño y Aubameyang– viajaron por su cuenta a Santiago de Compostela y vieron el encuentro desde el palco. Tampoco se lo quisieron perder los miles de aficionados deportivistas presentes en las gradas, entre los que también estuvieron los Riazor Blues, que se ubicaron en la grada lateral de preferencia y que alzaron la voz contra las nuevas medidas del club sobre la zona de Marathón Inferior con cánticos como “¡Solución en Marathón!”.

También hubo hueco para que los nuevos fichajes jugasen sus primeros minutos con el Dépor. Comenzaron de inicio Leo Román, Bright Ede, Amatucci y Gijselhart en un duelo que arrancó con la despedida del futbolista del Compos Samu Rodríguez, quien fue sustituido en el primer minuto ante la ovación de la grada local y los aplausos de los jugadores de ambos equipos.